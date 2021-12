Queste Oscure Materie 3: le prime immagini della terza e ultima stagione

Attraverso un promo dedicato alle nuove uscite di HBO Max, la major ha rivelato le prime immagini della terza e ultima stagione di Queste Oscure Materie.

La serie di romanzi di Philip Pullman – che comprende Northern Lights, The Subtle Knife e The Amber Spyglass – segue Lyra, un’orfana che vive in un universo parallelo in cui scienza, teologia e magia sono intrecciate. La ricerca di Lyra per un amico scomparso svela una trama malvagia che coinvolge bambini rapiti e si trasforma in una ricerca per comprendere un fenomeno misterioso chiamato Polvere.

L’adattamento per il piccolo schermo vanta un ensemble di star che include James McAvoy di X-Men (come Lord Asriel), The Affair di Ruth Wilson (come Mrs. Coulter) e il creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda (nei panni di Lee Scoresby). Essi sono uniti da Clarke Peters (come master) e Dafne Keen (come la già citata Lyra).

Potete vederle qui sotto:

Qui sotto potete vedere il promo:

Queste Oscure Materie è una serie tv prodotta dalla BBC One uscita con la sua prima stagione nel 2019, creata e scritta da Jack Thorne, ispirato dall’omonima trilogia letteraria fantasy di Philip Pullman, con Tom Hooper, Otto Bathurst, Jamie Childs e Dawn Sahdforth alla regia, e con Roopesh Parekh e Laurie Borg come produttori.

Stando alla sinossi preliminare, la terza stagione inizierà con Lyra priva di sensi, mentre Will con la Lama Sottile continua il suo viaggio. Will viene inseguito da due angeli che vogliono convincerlo a unirsi alla guerra di Lord Asriel contro L’Autorità, ma Will non è l’unico a cercare Lyra: il Padre MacPhail infatti continua la sua missione per distruggere la ragazza aiutato dal suo seguace più assiduo, Padre Gomez. La fisica di Oxford, Mary Malone, raggiunge un altro mondo, quello abitato dai Mulefa, una specie di animali che rivelerà alla scienziata un fenomeno cataclismatico avvenuto nel loro mondo.

Nel cast torneranno Jade Anouka (Ruta Skadi) e Ruta Gedmintas (Serafina Pekkala), mentre frale new entry spiccano Kobna Holdbrook–Smith, Simon Harrison e Chipo Chung nei panni degli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania, con anche Amber Fitzgerald-Woolfe nel ruolo di Ama.

La serie sarà divisa in otto episodi.

