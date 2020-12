Queste Oscure Materie: HBO e BBC One hanno rinnovato la serie per una terza e ultima stagione

HBO e BBC One hanno ufficialmente rinnovato la loro serie fantasy d’avventura, Queste Oscure Materie, per una terza stagione e ultima stagione.

La serie è basata sui romanzi di Philip Pullman e l’ultima stagione si chiuderà con una serie di otto episodi. L’ultima stagione inizierà la produzione a Cardiff, in Galles, nel 2021.

Finora questa serie è piaciuta, ha fatto un ottimo lavoro nel raccontare questa storia e sarà bello vedere come tutto finirà. La seconda stagione ha seguito Lyra “una giovane donna apparentemente normale ma coraggiosa di un altro mondo. La storia inizia quando Lyra, sconvolta per la morte del suo migliore amico, intraprende un viaggio in una strana e misteriosa città abbandonata. Lì incontra Will, un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato. Lyra e Will scoprono che il loro destino è legato al ricongiungimento tra Will e suo padre, ma scoprono che il loro percorso è costantemente ostacolato mentre una guerra inizia a scoppiare intorno a loro. Nel frattempo, la signora Coulter, interpretata da Ruth Wilson, cerca Lyra, determinata a riportarla a casa con ogni mezzo necessario”.

Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, ha detto in una dichiarazione:

“Portare in televisione il lavoro epico, intricato e culturalmente risonante di Phillip Pullman è stato un enorme privilegio. Ringraziamo i nostri incredibili partner della BBC e l’intero team di Bad Wolf, guidato dall’infaticabile Jane Tranter, per il loro lavoro eccezionale nelle prime due stagioni. Non vediamo l’ora di completare la trilogia con questo capitolo finale del viaggio di Lyra.”

Ben Irving , BBC Drama Commissioning Editor, Wales ha aggiunto: “È stata una gioia vedere come la serie abbia riunito il pubblico televisivo britannico di tutte le età su BBC One e BBC iPlayer. I fan degli incredibili libri di Phillip Pullman, così come i nuovi arrivati, sono rimasti affascinati dall’avventura con Lyra e Will attraverso più mondi. Siamo entusiasti che potranno continuare il loro viaggio in una terza stagione di questo dramma splendidamente realizzato. Ringraziamo i nostri partner di HBO e il team creativo di Bad Wolf per aver realizzato una serie storica che continuerà a essere guardata e apprezzata sulla BBC per gli anni a venire“.

Infine, la produzione esecutiva, Jane Tranter, ha concluso dicendo:

“Queste Oscure Materie è stata un’esperienza televisiva davvero globale e un punto culminante della carriera personale. Il team creativo di Bad Wolf a Cardiff ha reso possibile l’impossibile e ha dato vita ai mondi di Philip Pullman. Vedere quel duro lavoro e la dedizione applauditi e accolti dai fan di tutto il mondo ha reso tutto il duro lavoro utile. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il meraviglioso impegno e la convinzione della BBC e della HBO. Sono eccitato, elettrizzato e onorato di creare la terza parte della trilogia di Philip Pullman con il loro sostegno e incoraggiamento. Diolch.”

Fonte

