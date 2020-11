Queste Oscure Materie: la pre-produzione della terza stagione sembra esser iniziata

Queste Oscure Materie è uno dei recenti grandi successi firmati HBO, insieme a Watchmen di Lindelof. Un successo tale che ha portato la celebre major televisiva a produrre la seconda stagione ancor prima di mandare in onda la prima, ed ora sembra che stia accadendo la stessa cosa con la terza stagione.

La seconda arriverà in Italia il prossimo 21 dicembre su Sky Atlantic, ma nei corridoi degli uffici di HBO iniziano già a girare voci riguardo una terza e possibilissima, se non certa, stagione.

A parlare di una possibile terza stagione è stato il produttore esecutivo e scenografo della serie Joel Collins durante una recente intervista, nella quale rivela che un segreto e ristretto gruppo di persone sta iniziando a buttare giù le idee per la terza stagione della serie, in una sorta di fase di pre-pre-produzione:

Il mondo della terza stagione è eccessivamente strano e complicato. La complessità raggiunge un livello successivo in termini di narrazione visiva e non. Al momento pochi di noi stanno facendo un lavoro preliminare in un gruppo segreto. Stiamo cercando di risolvere i problemi lontani dagli tutti quegli occhi e quel caos. Ed è quel periodo prezioso che hai a disposizione prima che centiana di persone inizino a farti delle domande.