Rachael Leigh Cook ha rivelato il suo rimpianto circa l’aver perso l’opportunità di interpretare Rogue nei film degli X-Men, definendolo un “enorme passo falso”.

Una delle attrici più amate della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000, a Rachael Leigh Cook è stato originariamente offerto il ruolo di Rogue nel film originale degli X-Men, diretto da Bryan Singer. Dopo essere uscita da prodotti per adolescenti come The Babysitter’s Club e She’s All That, e il terrificante ma ugualmente memorabile “This Is Your Brain on Drugs”, è stato un gioco da ragazzi per la stella nascente esser considerata per il ruolo di Rogue. Cook però alla fine ha ceduto il ruolo, aprendo la strada alla sua co-protagonista di She’s All That, Anna Paquin.

Col senno di poi, tuttavia, Rachael Leigh Cook ritiene che l’aver rinunciato al progetto X-Men sia stato un “enorme passo falso”. Parlando con il New York Times, Leigh Cook ha detto: “non appena ho visto i poster, ho capito di aver commesso un errore”. La star ha continuato rivelando come le persone a lei vicine l’hanno spinta ad assumere ruoli più maturi.

“Ho davvero pensato che quello che tutti mi hanno detto fosse corretto quando hanno detto: ‘Quello che dobbiamo fare ora è assicurarci di essere presi sul serio’, ho sicuramente rinunciato al ruolo per le ragioni sbagliate.”

La carriera di Rachael Leigh Cook è continuata però a crescere: di recente ha recitato nella commedia di Netflix, He’s All That, che sta andando bene con il pubblico più giovane. Per quanto riguarda Anna Paquin, è stata vista l’ultima volta come Rogue in X-Men: Days of Future Past, sebbene il suo ruolo nel taglio cinematografico sia stato eliminato e compaia solo nella versione estesa, la The Rogue Cut, che ha aggiunto 17 minuti al film.

