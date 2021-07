Rachel Bilson ricorda la “tensione” con Samaire Armstrong sul set del teen drama The OC

L’attrice, che ha interpretato Summer Roberts nel dramma adolescenziale, ha detto che il triangolo amoroso sullo schermo si è riversato nella vita reale, provocando una “tensione” tra lei e la co-star Samaire Armstrong. Nella serie, il personaggio di Armstrong, Anna Stern, esce con il Seth Cohen di Adam Brody, che in realtà è innamorato di Summer. Nel retroscena, Brody e Bilson si sono frequentati nella vita reale per tre anni durante lo spettacolo.

Guardando indietro alla serie, Bilson ha detto che non poteva fare a meno di reagire visceralmente a una delle scene intime di Brody e Armstrong insieme.

“Quando Seth è in camera da letto con Anna e lei va a baciarlo, ho visto Samaire infilargli la lingua in bocca”, ha detto Bilson nel podcast Welcome to the OC, Bitches, che ospita con la costar Melinda Clarke (che ha interpretato Julie Cooper nello show). “L’ho vista e dopo quella scena vengo trasportata indietro a 18 anni fa e divento un po’ gelosa! E io sono tipo: ‘Um, cosa stai facendo infilandogli la lingua in bocca?’.”