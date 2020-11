Rachel Nichols di Continuum si unisce all’horror Demigod di Miles Doleac

La star di Continuum e Rage, Rachel Nichols, reciterà nel film horror dello scrittore e regista Miles Doleac (The Dinner Party) Demigod .

Nichols sarà Robin che viaggia con suo marito Leo (Yohance Myles) nella Foresta Nera in Germania dopo la morte del nonno cacciatore. Subito dopo essere arrivata nella sua capanna isolata, Robin si rende conto che l’eredità che le è stata lasciata è molto più macabra di quanto si fosse aspettata. Si ritrova trincerata in un antico rituale di caccia che la costringerà a fare i conti con il passato della sua famiglia e con la sua volontà di superare i mostruosi ostacoli sul suo cammino.

Nel film sono presenti anche Jeremy London, Sherri Eakin, Lindsay Anne Williams, Alli Hart e lo stesso Doleac. Le riprese inizieranno a dicembre in Mississippi per Historia Films e Artist Vodka Films di Doleac.

James V. Bulian, Lindsay Anne Williams e Wesley O’Mary producono con Doleac, che ha scritto la sceneggiatura con Michael Donovan Horn. Uncork’d Entertainment detiene i diritti di distribuzione in Nord America. Nichols è apparsa di recente in serie TV tra cui The Man In The High Castle e Titans della DC e comparirà nel film sci-fi con Bruce Willis, Breach.

“Avevo bisogno di un attore che potesse trasmettere potere, pathos e vulnerabilità in egual misura”, ha detto il regista / co-sceneggiatore Doleac. “Ho ammirato il lavoro di Rachel per molti anni e sapevo che poteva catturare brillantemente le complessità di questo personaggio. C’è molta energia creativa repressa. È emozionante e terrificante tornare a lavorare su un film. Penso che, da una prospettiva creativa, sia un buon posto dove stare.”

