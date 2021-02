RAGE 2 è gratuito su Epic Games Store

L’Epic Games Store ha reso disponibile gratuitamente per PC Rage 2, sequel dello sparatutto uscito nel 2009 sviluppato da id Software a cui ha passato il testimone agli Avalanche Studios per la creazione di questo seguito.

Il gioco è uno sparatutto in prima persona. I giocatori prenderanno il controllo del ranger Walker, il quale è libero di esplorare un mondo post-apocalittico open world. I giocatori avranno accesso a varie armi da fuoco modificabili per combattere contro i nemici, sarà possibile massimizzare ulteriormente la potenza di queste armi attivando la modalità Overdrive, che aumenterà anche le ricompense del gameplay. Le nanotriti del primo gioco, che agiscono come poteri speciali e abilità potenziate, possono essere utilizzate anche per aumentare l’efficienza di combattimento. Il gioco offre anche combattimenti veicolari, con il giocatore in grado di guidare qualsiasi veicolo nel mondo del gioco

Nel gioco, i giocatori si troveranno nei panni dell’ultimo ranger, il già citato Walker, che deve sopravvivere in un mondo abitato da pericolosi mutanti dopo essere stato colpito da un asteroide. Il gioco sarà ambientato 30 anni dopo agli eventi del primo capitolo; vi saranno sia personaggi già conosciuti che nuovi.

Il gioco è disponibile per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One dal 14 maggio 2019

