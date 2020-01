Ragnarok: ecco il trailer originale e in italiano della nuova serie Netflix

Grazie a Netflix possiamo mostrarvi il trailer in italiano e originale della nuova serie d’origine norvegese che getta le sue basi nella mitologia norrena, Ragnarok, prevista per il 31 gennaio sulla piattaforma di streaming.

Qui sotto potete vedere i trailer:

La sinossi della serie recita: “Una piccola città norvegese caratterizzata da inverni miti e alluvioni violente sembra essere destinata a un nuovo Ragnarok, a meno che qualcuno non intervenga”.

La serie è ambientata a Edda, piccola cittadina fittizia della Norvegia, e segue le vicende di un gruppo di studenti di una scuola superiore. La serie avrà i toni tipici di un teen drama ibridati perà a elementi legati a doppio filo alla mitologia norrena, tanto che il protagonista della serie parrebbe essere una sorta di semi dio.

Il titolo della serie tv rimanda ovviamente all’apocalisse norrena, lasciando intendere quindi i toni dark che manterrà. Le riprese del progetto si sono tenute lungo l’anno scorso passato in Norvegia e in Danimarca. Come parte del marketing promozionale sono state rilasciate alcune immagini.

Nel cast David Stakston (SKAM), Jonas Strand Gravli , Theresa Frostad Eggesbø (The Comet), Herman Tømmeraas (SKAM) e Emma Bones (Heimebane). Il regista è il danese Adam Price (Borgen – Il Potere e Ride Upon The Storm).

La serie arriverà su Netflix il 31 gennaio 2020.

