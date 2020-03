Ragnarok: la serie Netflix è stata rinnovata per una seconda stagione

Netflix ha confermato che la serie fantasy per ragazzi Ragnarok tornerà per una seconda stagione.

La cosa non dovrebbe essere una grande sorpresa. Il trailer di Ragnarok ha ottenuto finora ben 3,7 milioni di hit su YouTube, il che è un numero incredibile per un prodotto originale nordico o qualsiasi originale del genere.

Secondo le informazioni fornite da Statista, ci sono oltre 750.000 abbonati Netflix in Norvegia. Ragnarok è solo il secondo originale norvegese Netflix per popolarità, quindi prevediamo che il pubblico nella nazione scandinava sia molto alto. Se includi le restanti nazioni nella regione (Danimarca, Finlandia, Islanda, Svezia), questo porta gli abbonati totali a circa 4 milioni. Queste cifre sono importanti, poiché Ragnarok potrebbe essere visto da milioni di abbonati entro il primo mese.

La notizia è stata annunciata tramite l’account Twitter di See What’s Next dello streamer con un poster della seconda stagione con al centro Herman Tømmeraas nei panni di Fjor.

Qui sotto potete vedere i tweet d’annuncio:

This was only the beginning. Season 2 is coming. pic.twitter.com/oC8ZGFgqr2 — NX (@NXOnNetflix) March 4, 2020

La sinossi della serie recita: “Una piccola città norvegese caratterizzata da inverni miti e alluvioni violente sembra essere destinata a un nuovo Ragnarok, a meno che qualcuno non intervenga”.

La serie è ambientata a Edda, piccola cittadina fittizia della Norvegia, e segue le vicende di un gruppo di studenti di una scuola superiore. La serie avrà i toni tipici di un teen drama ibridati perà a elementi legati a doppio filo alla mitologia norrena, tanto che il protagonista della serie parrebbe essere una sorta di semi dio.

Il titolo della serie tv rimanda ovviamente all’apocalisse norrena, lasciando intendere quindi i toni dark che manterrà. Le riprese del progetto si sono tenute lungo l’anno scorso passato in Norvegia e in Danimarca. Come parte del marketing promozionale sono state rilasciate alcune immagini.

Nel cast David Stakston (SKAM), Jonas Strand Gravli , Theresa Frostad Eggesbø (The Comet), Herman Tømmeraas (SKAM) e Emma Bones (Heimebane). Il regista è il danese Adam Price (Borgen – Il Potere e Ride Upon The Storm).

La serie arriverà su Netflix il 31 gennaio 2020.

