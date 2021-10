Raised by Wolves 2: la seconda stagione della serie arriverà all’inizio del 2022

Nonostante la tiepida accoglienza, Raised by Wolves, la serie di fantascienza cerebrale originale di HBO Max, tornerà con la sua seconda stagione all’inizio del 2022.

La notizia è stata confermata con un teaser per la prossima stagione mostrato in anteprima prima di Dune, lanciato ieri sul servizio di streaming.

Raised by Wolves ruota attorno a due androidi – Madre e Padre – che hanno il compito di prendersi cura dei bambini umani su Kepler-22b dopo che la terra è stata distrutta da una grande guerra tra i Mitraici, una fazione religiosa, e gli atei.

Per quanto riguarda la trama della seconda stagione, i partner androidi Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), insieme alla loro nidiata di sei bambini umani, si uniranno a una colonia atea di recente formazione nella misteriosa zona tropicale di Kepler 22b. In mezzo alla vita nella strana società, il “figlio naturale” della madre finisce per minacciare di scacciare ogni piccolo residuo all’esistenza umana.

Qui sotto l’anticipazione:

HBO max revealed #raisedbywolves Season 2 is coming in early 2022 in a preview they’re showing before #dune on the streamer. Smart move showing this preview before ‘Dune’ since some of the audience would love the series. Can’t wait for Season 2. pic.twitter.com/FuOaIFtYgj — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 22, 2021

Il cast originale: Collin (A Horrible Woman), Salim (JamesTown), Winta McGrath (Doctor Doctor), Naimh Algar (Pure), Travis Fimmel (Vikings), Jordan Loughran (The Evermoor Chronicles), Felix Jamieson (The Ghost), Ethan Hazzard (The Dare), Aasiya Shah (The Beast Must Die), Ivy Wong (Star Wars: Rogue One), and Matias Varela (Hierro) – torneranno tutti per la seconda stagione.

Le ultime aggiunte al cast includono Peter Christoffersen (When the Dust Settles), James Harkness (Macbeth), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), Kim Engelbrecht (Reyka), and Jennifer Saayeng (Cursed). Ridley Scott è il produttore esecutivo della serie e Aaron Guzikowski è il creatore.

