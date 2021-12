Raised by Wolves 2: un nuovo trailer annuncia la data d’uscita su HBO Max

“Gli androidi possono cambiare, proprio come gli esseri umani”, afferma Mother (Amanda Collin) all’inizio del nuovo trailer della seconda stagione di Raised by Wolves.

Ma quella speranza sembra disillusa dalla fine del teaser super inquietante e pieno di azione, con la mamma che riconosce che “forse stiamo diventando troppo umani”.

Grazie al canale Youtube dedicato alla piattaforma, possiamo mostrarvi il primo sguardo esclusivo alla stagione 2 dell’epopea fantascientifica di HBO Max dal produttore esecutivo Ridley Scott, che è stata mostrata durante il panel del Comic-Con di Los Angeles dello show. E ora abbiamo anche una data, con la stagione 2 sarà rilasciata in anteprima il 3 febbraio sulla piattaforma di streaming – in Italia non sappiamo quando arriverà.

Potete vedere il trailer qui sotto:

La guerra santa tra atei e mitraici nel cuore di Raised By Wolves sembra pronta ad intensificarsi, con un possibile Marcus (Travis Fimmel) che proclama la sua invincibilità e promette di “portare la purezza su questo pianeta”.

Lungo la strada, ci sono molti soldati, un tizio bizzarro con una maschera e un guerriero armato di motosega, tutti uniti in uno mix inquietante che fornisce più domande che risposte. Domande come: Dov’è il cucciolo di serpente volante gigante che la mamma ha dato alla luce alla fine della stagione 1 e che potrebbe divorare tutto e tutti sul pianeta? Dovremo aspettare per vedere come andrà a finire, ma il trailer ci fornisce una breve anticipazione.

Il cast originale: Collin (A Horrible Woman), Salim (JamesTown), Winta McGrath (Doctor Doctor), Naimh Algar (Pure), Travis Fimmel (Vikings), Jordan Loughran (The Evermoor Chronicles), Felix Jamieson (The Ghost), Ethan Hazzard (The Dare), Aasiya Shah (The Beast Must Die), Ivy Wong (Star Wars: Rogue One), and Matias Varela (Hierro) – torneranno tutti per la seconda stagione.

Le ultime aggiunte al cast includono Peter Christoffersen (When the Dust Settles), James Harkness (Macbeth), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), Kim Engelbrecht (Reyka), and Jennifer Saayeng (Cursed). Ridley Scott è il produttore esecutivo della serie e Aaron Guzikowski è il creatore.

