Raised by Wolves: Abubakar Salim chiede sostegno alla fanbase dopo la cancellazione della serie

HBO Max ha cancellato Raised by Wolves dopo due stagioni, anche se i produttori sperano che la serie continui in un altro luogo, e una delle star della serie sta corteggiando attivamente i fan sui social media nella speranza che possano fare pressione su qualcuno affinché la compri e porti la storia alla fine.

Nei commenti su Twitter, l’attore Abubakar Salim ha tracciato una linea di demarcazione tra la fine prematura della serie e la fusione Warner Bros./Discovery che sembra aver portato a una serie di cancellazioni tra trasmissioni, via cavo e in streaming.

Da parte loro, HBO Max ha ringraziato il cast e la troupe per la loro partecipazione.

“Anche se non stiamo procedendo con una terza stagione di Raised by Wolves, siamo oltremodo grati al cast, alla troupe e ai nostri creatori Aaron Guzikowski, Ridley Scott, David W. Zucker e all’intero team di Scott Free Productions, per il loro fantastica abilità artistica e capacità unica di immergere i fan nel mondo di Kepler-22b.”

La star della serie Abubakar Salim è passata ai social media poco prima che HBO Max facesse l’annuncio ufficiale per incoraggiare i fan a mobilitarsi per salvare la serie.

“Non sorprende, soprattutto dopo la notizia delle fusioni e di ciò che sta accadendo alla Warner, che molti programmi non abbiano finito le loro storie”, ha twittato Salim. “E sfortunatamente, uno di quegli spettacoli è Raised by Wolves. Nulla è stato ancora condiviso pubblicamente. E c’è una ragione per questo. Un importante. Uno che sono qui per condividere con voi ora. C’è speranza. vedete, siamo in una posizione unica: abbiamo una trama completamente strutturata e pianificata, un Golia di team di produzione dietro di noi, un’incredibile accoglienza da parte di critici e revisori allo stesso modo e, soprattutto, una fanbase così forte a livello internazionale che non può essere ignorato.”

Sembra, secondo Abubakar, quindi che il motivo per cui la cancellazione non è stata annunciata, è proprio perché c’è ancora la possibilità che la storia possa continuare e finire sotto un nuovo network, e con questo monito ha spinto fan di tutto il mondo a far sentire la propria voce.

“È qui che entrate tutti voi. Mentre parliamo, Scott Free e i creativi stanno spingendo affinché lo spettacolo continui in altre, condividendo l’accoglienza e l’attrazione dello spettacolo con altri narratori. Non si può negare che siamo in un momento in cui il potere della voce di una comunità può cambiare. Ci sono stati molti casi in cui abbiamo assistito collettivamente a ciò. Mi vengono in mente The Expanse, Top Boy così come con il buon vecchio Snyder… quindi chiedo di agire. Vedo l’amore puro, la passione e le domande (troppe) che sorgono giornalmente su Twitter. Ora vi chiedo di continuare, e con ancora più vigore, a mostrare quell’amore genuino qui, là e ovunque mentre cerchiamo la nostra nuova casa.”

Call to action #RenewRaisedByWolves It’s not surprising, especially after the news of the mergers and what is happening at Warner, that a lot of shows are not having their stories finished. — Abubakar Salim (@Abzybabzy) June 3, 2022

