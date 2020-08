Raised by Wolves: ecco il nuovo trailer della serie HBO Max di Ridley Scott

Abbiamo un altro trailer da condividere con voi per il prossimo dramma di fantascienza di Ridley Scott, Raised by Wolves, in arrivo su HBO Max. Questa serie sembra epica e visivamente sbalorditiva e racconterà una storia incredibilmente unica e nuova.

Potete vedere il nuovo trailer qui sotto:

Raised by Wolves di HBO Max racconta la storia di Mother (Amanda Collin), l’androide madre di una colonia di bambini umani. Il mondo, come spiega ai piccoli, è stato distrutto dalla guerra, quindi è stata costruita per ricominciare da capo allevando gli umani su un pianeta vergine.

La madre è uno dei due robot programmati col compito di allevare i figli, ma la colonia potrebbe presto essere distrutta dalle divergenze religiose. I robot apprendono i pericoli e le difficoltà di controllare le credenze degli umani. Inoltre, uno sconosciuto (la star dei Vikings, Travis Fimmel) arriva sul pianeta con un avvertimento: la mamma potrebbe infatti essere il proverbiale lupo cattivo delle storie raccontate ai bambini.

Scott ha diretto i primi due episodi della serie divisa in 10 parti, ma lo spettacolo è stato scritto e creato da Guzikowski, che è anche produttore esecutivo con Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Adam Kolbrenner e Mark Huffam.

Il cast include Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah e Ivy Wong.

Raised by Wolves sarà presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming HBO Max il 3 settembre.

