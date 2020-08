Raised by Wolves: ecco una prima clip dello spettacolo HBO Max di Ridley Scott

Raised by Wolves, un nuovo spettacolo di fantascienza del regista di Alien e Blade Runner, Ridley Scott, inizia con una coppia di androidi, chiamati Mother and Father, che iniziano un nuovo insediamento con embrioni umani sul pianeta Kepler-22b dopo che la Terra è stata resa inabitabile.

Leggi anche: il trailer della serie HBO Max di Ridley Scott

Dodici anni dopo, rimane solo un bambino, Campion, e l’arrivo di un’Arca di umani sopravvissuti chiamata Mitraico rappresenta una minaccia che la madre non ha altra scelta che affrontare.

Il cast dello spettacolo include la star di Vikings, Travis Fimmel, come uno dei Mitraici, e Amanda Collin, che interpreta la madre: “Ha tutte le caratteristiche per essere l’androide perfetto – spero che non mi odi per questo!” come detto da Scott, che ha diretto i primi due episodi di Raised by Wolves ed è anche produttore esecutivo dello show.

“La madre è una sorta di forma di perfezione, sia intellettualmente che fisicamente, ed è molto gentile all’inizio, ma poi scopriamo altre cose su di lei, mentre diventa più intimidatoria.”

Raised by Wolves è stato creato da Aaron Guzikowski, i cui crediti includono la serie The Red Road con Jason Momoa. Qui sotto potete vedere una clip in esclusiva cliccando sull’immagine:

Raised by Wolves di HBO Max racconta la storia di Mother (Amanda Collin), l’androide madre di una colonia di bambini umani. Il mondo, come spiega ai piccoli, è stato distrutto dalla guerra, quindi è stata costruita per ricominciare da capo allevando gli umani su un pianeta vergine.

La madre è uno dei due robot programmati col compito di allevare i figli, ma la colonia potrebbe presto essere distrutta dalle divergenze religiose. I robot apprendono i pericoli e le difficoltà di controllare le credenze degli umani. Inoltre, uno sconosciuto (la star dei Vikings, Travis Fimmel) arriva sul pianeta con un avvertimento: la mamma potrebbe infatti essere il proverbiale lupo cattivo delle storie raccontate ai bambini.

Scott ha diretto i primi due episodi della serie divisa in 10 parti, ma lo spettacolo è stato scritto e creato da Guzikowski, che è anche produttore esecutivo con Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Adam Kolbrenner e Mark Huffam.

Il cast include Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah e Ivy Wong.

Raised by Wolves sarà presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming HBO Max il 3 settembre.

