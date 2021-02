Randall Park si dice lusingato dalla proposta dei fan per una sua serie Disney +

Nonostante abbia avuto solo un ruolo secondario minore in Ant-Man and the Wasp, il Jimmy Woo di Randall Park ha fatto una grande impressione sui fan. Anche se molto diverso dalla sua controparte più semplice dei fumetti, il fascino di Park ha conquistato i fan, accendendo la speranza che riappaia più avanti in altri film film o show futuri.

I fan hanno vusto esaudito il loro desiderio quando è stato annunciato che Randall Park si sarebbe unito al cast di WandaVision insieme a Kat Dennings. Tuttavia, i fan speravano che Jimmy Woo avrebbe avuto un ruolo più importante nel MCU, soprattutto considerando la sua importanza nei fumetti oltre a un semplice agente del FBI.

Alcuni fan hanno pensato ad uno spin-off incentrato tutto su di lui, e a quanto pare Randall Park è stato lusingato nel sentire la cosa. Parlando con Entertainment Weekly, a Randall Park è stato chiesto se avrebbe voluto recitare in uno spin-off basato su X-Files in cui l’agente dell’FBI avrebbe guidato una serie d’indagini a sfondo paranormale legati a fenomeni dell’universo Marvel.

“L’ho sentito! Naturalmente! Sarebbe fantastico”, ha risposto con entusiasmo. In effetti, Park coglierebbe ogni possibilità di lavorare di nuovo ne ‘MCU “in un batter d’occhio”, dal momento che ama l’universo e le persone che ci lavorano.

“Davvero, se mi chiamassero per qualcosa, lo farei solo perché amo l’universo Marvel e anche le persone che ci lavorano sono fantastiche. Sono persone così talentuose, intelligenti e davvero simpatiche. Quindi ogni possibilità di lavorare di nuovo nell’universo Marvel, non me la farei scappare. Ma se finisse qui, sarei molto grato comunque di essere una parte di questo franchise.”

È evidente che Randall Park è disposto a restare negli anni a venire, quindi la domanda è: dove andrà Jimmy Woo dopo WandaVision? La maggior parte dei fan presume già che Woo alla fine si unirà o addirittura aiuterà a fondare l’Agents of Atlas, una squadra composta principalmente da supereroi asiatici o asiatici-americani, che includono Aero, Shang-Chi, Amadeus Cho, Wave e ovviamente, Jimmy Woo.

Randall Park potrebbe benissimo realizzare il suo desiderio, soprattutto con il presidente della Marvel, Kevin Feige, che pianifica di incorporare un supereroe del sud-est asiatico nel MCU, che a sua volta potrebbe unirsi ad Atlas.

I fan stanno già prevedendo che questa squadra verrà istituita dopo Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, in parte a San Francisco, che è dove la squadra ha operato nei fumetti.

