Randall Wallace parla di The Resurrection, il sequel de La Passione di Cristo

È passato un po’ di tempo da quando abbiamo sentito qualcosa di ufficiale su The Passion of the Christ 2, che Mel Gibson pianifica da giugno 2016.

Ora, grazie a MovieWeb, abbiamo un aggiornamento proveniente dallo sceneggiatore Randall Wallace, che rivela che lui e Gibson hanno discusso del progetto abbastanza. Ma, almeno per ora, stanno tenendo tutto molto vicino al petto.

Di recente la fonte ha avuto la possibilità di parlare con Randall Wallace in onore del prossimo 25° anniversario della pubblicazione della Steelbook Blu-ray di Braveheart. Durante la conversazione, è stato chiesto a Wallace dello stato del sequel, che Mel Gibson ha detto che si intitolerà “The Resurrection”, dato che seguirà la resurrezione di Gesù dopo la sua crocifissione. A quanto pare, questo è qualcosa di cui Wallace sa molto.

“È qualcosa di cui parliamo molto. La mia specializzazione al college era in religione, e dopo ho tenuto un seminario, un anno dopo. Il mio obiettivo principale di studio era la resurrezione. Questo è il Monte Everest dei film e ne stiamo discutendo molto. È molto carica, quindi teniamo le nostre carte vicino al petto.”

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare del progetto di Mel Gibson, che ha diretto l’originale, è stato nel 2016 mentre stava promuovendo Hacksaw Ridge, che rappresentava il suo ritorno alla regia dopo un decennio.

Gibson era stato fuori dalle luci della ribalta sin da un arresto DUI pubblico e un infame uscita anti-semita. Il regista ha cercato di tornare in auge, spuntando nei film degli ultimi anni come Daddy’s Home 2 e Dragged Across Concrete. Gibson è anche associato alla regia di un remake di The Wild Bunch.

Mi piace: Mi piace Caricamento...