Rapporti hanno indicato che la sceneggiatura di Damon Lindelof del nuovo Star Wars avrebbe ripetuto alcuni degli errori dei sequel

Sembra che Lucasfilm potrebbe aver schivato un proiettile con il titolo di Star Wars di Damon Lindelof.

Originariamente previsto come sceneggiatore del prossimo film di Star Wars incentrato sul Nuovo Ordine Jedi e sul ritorno di Rey (mi rifiuto di definirla una Skywalker), sembra che i concept originali di Lindelof avrebbero rischiato di ripetere i problemi della trilogia sequel.

In quanto tale, forse è meglio che il film in uscita del regista Sharmeen Obaid-Chinoy sia stato indirizzato verso una direzione diversa.

Come riportato da Jeff Sneider sul podcast The Hot Mic, quindi da prendere con le pinze, si dice che la sceneggiatura di Star Wars che Lindelof ha dato alla Lucasfilm avrebbe caratterizzato un’anziana Rey con due apprendisti, 60 anni dopo i sequel. Ciò è in conflitto con la Star Wars Celebration 2023 che ha confermato che il film per ora definito “New Jedi Order” si svolgerà invece solo 15 anni dopo L’Ascesa di Skywalker.

Con Lindelof che ha entusiasmato circa il progetto poco prima della convention, sembra che lui e Lucasfilm abbiano scelto rapidamente di separarsi. Alla fine, questo concept iniziale avrebbe probabilmente creato una manciata di problemi, rischiando controversie simili che Lucasfilm ha dovuto affrontare con la trilogia sequel.

Innanzitutto, un’anziana Rey Skywalker nei suoi 80 anni avrebbe probabilmente portato a una rifusione di Daisy Ridley che non sarebbe tornata per interpretare il personaggio. Questo sarebbe stato molto sbagliato data la popolarità dell’attrice, e il desiderio di molti fan di vederla tornare con una storia molto più forte di quella vista nei sequel. Riformulare Ridley semplicemente per un salto nel tempo sarebbe stato un grande spreco.

Daisy Ridley era sul palco della Star Wars Celebration 2023 per confermare il suo ritorno nei panni di Rey in concomitanza con l’annuncio ufficiale del film. Sembra certamente che Lucasfilm volesse indietro Ridley nonostante la sceneggiatura di Lindelof, e che avesse già negoziato con l’attrice. A tal fine, potrebbe benissimo essere stato il punto critico principale che ha portato alla divisione per divergenze creative tra Lindelof e Lucasfilm.

Allo stesso modo, un salto temporale di 60 anni sarebbe stato il doppio del tempo trascorso tra la trilogia originale e quella sequel. Un salto temporale ancora più lungo avrebbe creato un’altra versione della galassia di Star Wars troppo distante da quella che gli spettatori conoscevano, creando simili problemi narrativi. Sebbene The Mandalorian e altri spettacoli stiano aiutando a colmare il divario di 30 anni prima de Il Risveglio della Forza, i fan hanno ancora molte domande su come è nato il conflitto fra Resistenza e il Primo Ordine.

Inoltre, l’idea di ambientare l’imminente, nuovo film così tanto tempo dopo L’Ascesa di Skywalker suggerisce che ci sarebbero personaggi ed eventi ancora meno riconoscibili a cui legare il film. Mentre forse si pensava che la distanza avrebbe consentito una nuova narrazione senza problemi di continuità, non c’è motivo per cui ciò non si possa raggiunto anche con il divario confermato di 15 anni.

15 anni significano che possono apparire degli elementi noti da cui attingere, e che si potrà collegare il nuovo film al resto della galassia di Star Wars molto facilmente, pur continuando a raccontare una storia unica.

Mentre l’idea che Rey Skywalker abbia due apprendisti Jedi è un concetto entusiasmante e si spera sia ancora in lavorazione, un salto temporale di 60 anni significherebbe che l’attenzione si concentrerebbe principalmente sui nuovi personaggi rispetto a qualsiasi personaggio della trilogia sequel che ha un disperato bisogno di redenzione – come il Finn di John Boyega. Dopotutto, Finn ha ancora un filo conduttore di trama irrisolto riguardo alla sua presunta sensibilità alla Forza, ma soprattutto non ha mai trovato veramente la risoluzione come Assaltatore ribellatosi al Primo Ordine. Un salto temporale di 60 anni probabilmente sprecherebbe il potenziale per il ritorno di Boyega, cosa che deve assolutamente accadere considerando quanto le narrazioni dell’ultimo capitolo della trilogia sequel abbiano in gran parte fallito col suo personaggio.

Il più piccolo salto temporale di 15 anni manterrebbe la porta aperta affinché Boyega possa tornare, si spera, insieme alla già confermata Daisy Ridley nei panni di Rey. Rey che da inizio ad un Nuovo Ordine Jedi è un concetto molto eccitante, anche se la sua migliore possibilità di successo verrà dal riportare gli stessi personaggi e attori in una versione della galassia di Star Wars che è relativamente più vicina a ciò che è stato visto nei sequel. In quanto tale, sembra certamente che Lucasfilm abbia capito e stia cercando di migliorare rispetto ai passi falsi del passato.

