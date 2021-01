Ray Fisher dice che perdere il ruolo di Cyborg vale la pena far cadere il presidente della DC Films

Anche se alla fine la cosa è piuttosto deludente, Ray Fisher afferma che vale la pena perdere il ruolo di Cyborg se ciò significa che il capo della DC Films, Walter Hamada, sarà ritenuto responsabile anche per aver tentato di intromettersi nelle indagini a proposito di Justice League.

Tutto è iniziato quando Fisher ha reso pubbliche gravi accuse contro il direttore ad interim di Justice League, Joss Whedon, mentre stavano lavorando al progetto. L’ex regista della Marvel ha rilevato il film dopo che Snyder ha dovuto dimettersi dalla regia a causa di una tragedia personale. Inizialmente, Fisher ha sostenuto questa decisione, spiegando che gli era stato detto che Snyder aveva contribuito a scegliere il suo successore, ma in seguito è stato rivelato che non era così. Fisher afferma che Whedon era tossico e razzista sul set di Justice League, qualcosa che è stato reso possibile da Jon Berg e Geoff Johns. Mentre Hamada presumibilmente non ha problemi a lanciare Whedon e Berg sotto l’autobus, continua a sostenere Johns, tanto che ha cercato di convincere Fisher a lasciarlo fuori dalla questione.

Questo non è andato a genio all’attore che ha iniziato una complicata battaglia pubblica, con Fisher che confermava ufficialmente la notizia precedente che Cyborg era stato tolto nel film di Flash come parte della rappresaglia di Hamada.

In una dichiarazione, tuttavia, l’attore dice che è venuto a patti con il fatto di aver perso il ruolo, come anche di aver perso l’opportunità di recitare al fianco di Ezra Miller nel prossimo film del DCEU, se ciò significa che Hamada verrà ritenuto responsabile delle sue azioni.

“Ho ricevuto la conferma ufficiale che la Warner Bros. Pictures ha deciso di rimuovermi dal cast di The Flash”, ha detto Fisher in un post. “Non sono assolutamente d’accordo con la loro decisione, ma non mi sorprende. Nonostante il malinteso, il coinvolgimento di Cyborg in The Flash è stato molto più grande di un cameo – e mentre piango l’opportunità perduta di riportare Victor Stone sullo schermo, portare luce sulle azioni di Walter Hamada si rivelerà un contributo molto più importante al nostro mondo. Il 30 dicembre 2020 ho chiarito che non potevo – con la coscienza pulita – partecipare a nessuna produzione associata all’attuale presidente della DC Films, Walter Hamada. Il ragionamento alla base di quella dichiarazione è duplice: 1) il tentativo intenzionale di Walter di minare l’indagine al fine di proteggere il suo amico, ed ex co-presidente, Geoff Johns. 2) Il tentativo di Walter di proteggersi contribuendo alla diffusione pubblica di bugie e disinformazione su di me e sull’indagine.”

Qui sotto il post:

Non è passato molto tempo da quando Fisher è venuto fuori smentendo i rapporti che lasciavano intendere il suo Cyborg fosse stato buttato fuori dal film The Flash. Nella sua dichiarazione, rilasciata anche tramite il suo account Twitter ufficiale, ha affermato che la notizia faceva parte della strategia della Warner di distrarre la gente da Hamada, che rimane tutt’ora capo della DC Films nonostante le sue precedenti accuse.

WarnerMedia è quindi uscita con una propria dichiarazione, sottolineando di essere in attesa dei risultati delle indagini sulla questione che non riguarda ne Johns, ne Hamada. La società ha anche esortato l’attore a passare oltre questo problema. Chiaramente, anche se si sono sbarazzati di Fisher, la questione continuerà poiché l’attore è fermamente convinto che riuscirà a farcela.

Cyborg una volta era previsto per la sua avventura da solista, ma dopo una serie di modifiche al DCEU, è stato effettivamente eliminato. Ora che non fa più parte del film The Flash, la sua prossima apparizione confermata è l’imminente Snyder Cut di Justice League che uscirà su HBO Max quest’anno. Dopodiché, non si sa quale sia il futuro dell’attore e del suo ruolo nel DCEU.

