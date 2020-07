Ray Fisher ha espresso il suo sostegno per il Cyborg di Doom Patrol, Jovian Wade

L’interprete di Cyborg, Ray Fisher, ha espresso il suo sostegno per la star di Doom Patrol, Jovian Wade, che interpreta Victor Stone nella serie HBO Max.

Quando Jovian Wade ha dato vita a Cyborg in Doom Patrol dopo che Ray Fisher ha interpretato il personaggio in Justice League, molti fan hanno subito iniziato a confrontare le due versioni di Victor Stone che abbiamo visto di recente in live action.

Ma la verità è che sono molto diversi. Mentre speriamo di vedere di più da Fisher nella Justice League di Zack Snyder su HBO Max il prossimo anno, il Cyborg di Wade può essere visto nella seconda stagione di Doom Patrol, che è attualmente in streaming. La serie sviluppa costantemente il personaggio di Victor Stone e aggiunge dettagli alla sua storia in nuovi e affascinanti modi.

Chiaramente non c’è cattivo sangue tra le due stelle, dato che la stella di Justice League ha dimostrato su Twitter il suo sostegno per la star di Doom Patrol facendo una battuta perfetta sul suo: “fratello cibernetico” proveniente da da un’altra madre, o scatola madre. Wade aveva pubblicato una sua foto nel costume di Cyborg per lo spettacolo quando Fisher ha citato il tweet dicendo che chiunque abbia problemi con l’attore dovrebbe smetterlo di seguirlo.

Dai un’occhiata al tweet qui sotto:

Keep doin’ your thing, @JoivanWade!

If anybody out there has a problem with my cybernetic brother from another mother…box, do me a favor and unfollow me. If I catch you hating on him, I’m blocking you. #BORGLIFE https://t.co/c8eO0Kp6CM

— Ray Fisher (@ray8fisher) July 9, 2020