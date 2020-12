Ray Fisher ha suggerito che potrebbe lasciare il ruolo di Cyborg per via del suo litigio Walter Hamada

L’attore di Justice League, Ray Fisher, ha suggerito che potrebbe lasciare il ruolo di Cyborg dopo il suo continuo litigio con il presidente della DC Films, Walter Hamada.

Fisher ha twittato mercoledì mattina: “Walter Hamada è il tipo più pericoloso. Mente, nel pezzo di successo del 4 settembre circa il fallimento delle PR della Warner, ed ha cercato di minare i veri problemi dell’indagine su Justice League”.

Il Cyborg di Fisher dovrebbe fare un cameo in The Flash, che è supervisionato da Hamada e dovrebbe iniziare la produzione nel 2021. Tuttavia, Fisher ha aggiunto nel suo tweet: “Non parteciperò a nessuna produzione associata a lui”.

Walter Hamada is the most dangerous kind of enabler.

His lies, and WB PR’s failed Sept 4th hit-piece, sought to undermine the very real issues of the Justice League investigation.

I will not participate in any production associated with him.

— Ray Fisher (@ray8fisher) December 30, 2020