Ray Fisher vorrebbe Rick Famuyiwa alla direzione di un film su Cyborg

Ray Fisher dice che la sua prima scelta per dirigere un film di Cyborg da solista è l’ex regista di The Flash, Rick Famuyiwa.

La Warner Bros. ha annunciato un film con Cyborg nel 2014 come parte del concept originale del DC Extended Universe, che era destinata a espandersi sui personaggi della Justice League. Wonder Woman e Aquaman sono entrambi arrivati ​​sul grande schermo, e un film su Flash è in arrivo, ma il film corale distrutto dalla critica di Joss Whedon ha fatto deragliare i piani per sequel / spinoff, inclusa l’uscita da solista di Cyborg.

La maggior parte delle scene di Victor Stone AKA Cyborg sono state rimosse o rifatte nel montaggio cinematografico di Justice League; il personaggio di Fisher è ridotto a uno dei tanti. Dopo l’uscita di quel film, Zack Snyder ha affermato che Cyborg era il cuore della sua Justice League, uno dei tanti catalizzatori della campagna #ReleasetheSynderCut (di cui Fisher era un grande sostenitore). Ora che la Justice League di Snyder è stata finalmente rilasciata su HBO Max, è diventato ampiamente evidente che Cyborg è il suo personaggio emergente, con la sua storia d’origine e l’arco narrativo generale drasticamente migliorati.

Il film si conclude con Cyborg completamente realizzato e pronto a partire verso il suo film solista. In retrospettiva, Snyder ha detto che si rammarica di non aver fatto decollare un film su Cyborg al di fuori del suo concept.

Parlando con ComicBook Debate, a Fisher è stato chiesto se un film di Cyborg verrà mai realizzato, chi avrebbe scelto (a parte Snyder) per dirigere il progetto: “Dovrebbe essere Rick Famuyiwa“, ha detto Fisher. Essendo uno dei pochi registi indipendenti ad aver firmato col DCEU prima della pessima performance di Justice League del 2017, Famuyiwa doveva dirigere The Flash ma si è separato dallo studio per divergenze creative. Andy Muschietti da allora è subentrato come terzo regista assegnato al film.

Oltre a più Batmen, The Flash avrebbe dovuto contenere un cameo di Cyborg. Tuttavia, WB alla fine ha rimosso Fisher dal progetto in seguito all’indagine interna sulle riprese di Justice League e sul presunto comportamento abusivo / tossico di Whedon, Geoff Johns e John Berg (accuse che sono state più o meno respinte). Mentre Fisher esprime interesse a riprendere il suo ruolo, ha dichiarato pubblicamente che non lavorerà a nessun film sotto il presidente della DC Entertainment, Walter Hamada.

Dato che lo studio ha in gran parte abbandonato il concept detto “SnyderVerse” e vede la sua Justice League come la fine non canonica della sua storia, un film solista di Cyborg sembra non essere nei piani…. ma non si sa mai.

