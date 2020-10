Raya and the Last Dragon: ecco il primo trailer del nuovo film originale Disney!

Dopo una più che discreta attesa finalmente nella giornata di ieri la Disney ha annunciato che avrebbe rilasciato il primo trailer ufficiale di Raya and the Last Dragon, il nuovo film della Disney Animation previsto per marzo 2021, e primo film realizzato totalmente in distanziamento con la crew chiusa in casa a causa della pandemia di Coronavirus.

Nel primo poster promozionale che annunciava la data d’uscita abbiamo potuto ammirare la protagonista, Raya, che nel film avrà al suo fianco il fidato Tuk Tuk, una creatura a metà tra un orso e una specie di armadillo insettoide, ed oggi possiamo ammirare alcune sequenze dal film nel primo trailer.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto in italiano:

Il film di animazione della Disney seguirà il personaggio del titolo Raya, una solitaria guerriera del regno fantastico di Kumandra che si unisce a una squadra di disadattati nella sua ricerca per trovare l’Ultimo Drago e riportare luce e unità nel loro mondo. L’avventura fantasy-action è destinata a esplorare i temi dell’importanza della comunità e della speranza, ispirati dalle meravigliose e diversificate culture del sud-est asiatico.

Paul Briggs (Big Hero 6) e Dean Wellins (The Iron Giant) dirigeranno la pellicola su una sceneggiatura ad opera di Adele Lim (Crazy Rich Asians). Cassie Steele (Degrassi: The Next Generation) darà la voce a Raya insieme a Awkwafina (Crazy Rich Asians) nei panni di Sisu, l’Ultimo Drago, rimasto sulla Terra nel caso in cui le forze oscure tornassero nel mondo.

Il nuovo film della Disney Animation è previsto per marzo 2021.

