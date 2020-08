Raya and the Last Dragon: ecco la prima immagine e la rivelazione del casting di Kelly Marie Tran

Raya and the Last Dragon è un film di molti primati, uno dei quali nessuno ha visto arrivare, nemmeno i suoi creatori. Il film in uscita sarà uno dei primi lungometraggi della Disney Animation ad essere sviluppato in lockdown per far fronte alla pandemia COVID-19.

Con la produzione in aumento intorno a marzo, proprio quando la pandemia ha colpito, il team di Raya ha dovuto rimescolare rapidamente le carte, lavorando con le apparecchiature da casa e comunicando tramite Zoom. Nonostante le sfide, il regista Don Hall afferma che i vari team dello studio si sono uniti per creare quello che definisce “il film d’animazione più bello che abbia mai visto”. Come regista dietro ad amati film tipo Winnie the Pooh, Big Hero 6 e Oceania, Hall sa di cosa sta parlando.

Grazie a EW possiamo rivelarvi una prima immagine di Raya in CGI completamente renderizzata. Nella foto ci sono Raya e il suo fidato destriero Tuk Tuk, una creatura che Hall descrive come un orso peloso che incontra “una specie di insetto / armadillo”. Mentre una forza del male minaccia il regno immaginario di Kumandra, i due devono lasciare la loro casa delle Terre del Cuore e rintracciare l’ultimo drago per aiutare a fermare il malvagio Druun.

Inoltre vi riveliamo anche che la voce di Raya è dell’attrice di Star Wars, Kelly Marie Tran, che ha preso il posto di Cassie Steele. Awkwafina, la cui inclusione è stata annunciata lo scorso agosto, interpreta Sisu, un drago in forma umana che ha bisogno dell’aiuto di Raya per reclamare il suo potere e diventare ciò che deve essere.

Inoltre, sono annunciati Hall e Carlos López Estrada come direttori, mentre il drammaturgo Qui Nguyen si unisce allo sceneggiatore di Crazy Rich Asians, Adele Lim come co-sceneggiatore.

“Come registi, Don e Carlos portano una combinazione di know-how nell’animazione e narrazione emozionante a Raya and the Last Dragon, portando la nostra avventura fantasy a livelli sorprendenti, originali e dinamici”, afferma Jennifer Lee, Chief Creative Officer di Walt Disney Animation Studios in una dichiarazione a EW. “Entrambi hanno visto il potenziale di questo film e hanno avuto una visione forte della storia, specialmente per il nostro personaggio principale, interpretato dalla meravigliosa talentuosa Kelly Marie Tran. E non è un’impresa da poco, i registi Don e Carlos, gli scrittori Qui e Adele e l’intera troupe di 400 artisti della Disney Animation stanno girando questo film insieme, mentre sono separati e lavorano da casa.”

Non solo Raya sarà il primo film dei Disney Animation Studios ispirato al sud-est asiatico, ma Tran è la prima attrice del sud-est asiatico a dirigere il cast di un film della compagnia.

López Estrada, che ha diretto l’acclamato Blindspotting, dice di non aver mai creduto alle favolose storie dei casting di Hollywood, fino a quando non ha assistito all’audizione di Tran. Dopo la sua prima sessione di registrazione, lui e Hall potevano solo guardarsi l’un l’altro in un silenzio sbalordito.

“Non lo dimenticherò mai”, dice López Estrada a EW. “Penso che [io e Don] siamo andati via in macchina insieme, e siamo rimasti in silenzio, guardandoci l’un l’altro e annuendo con la testa dicendo: ‘Sì, sì, sì. Kelly è perfetta’. Lei è Raya, possiede la sua spinta e la sua positività, ma c’è anche un punto di forza che Kelly e il personaggio condividono.”

Qui sotto potete vedere la prima immagine:

I realizzatori hanno lodato le capacità comiche e d’improvvisazione della Tran, che lei dice di aver affinato in varie scuole di improvvisazione nel corso della sua carriera, ma è stato il livello di emozione che ha portato nel ruolo che li ha davvero sorpresi.

López Estrada dice che la sessione di Tran li ha sconvolti così tanto che hanno cambiato una scena per adattarla alla sua performance.

“Abbiamo avuto questo piccolo momento drammatico; è stato scritto in poche righe. E ricordo che ha detto: ‘Ehi, ho alcune idee perché normalmente è così che lo farei, ho alcune domande. Ti dispiace se proviamo un po’ diversamente?’.”, ricorda il regista. “Ci ha provato, ha improvvisato per un minuto e ci ha fatto piangere tutti. Abbiamo cambiato la scena e bloccato di nuovo l’animazione in modo che seguisse ciò che Kelly ha fatto quel giorno perché ha semplicemente fatto scaturire qualcosa che era molto più grande di qualsiasi cosa avessimo immaginato.”

Tran, che molti spettatori conoscono come Rose Tico de Gli ultimi Jedi, dice che Raya, la figlia di un capo, ridefinisce la classica principessa Disney. López Estrada ci anticipa anche che possiamo aspettarci inseguimenti, scene di combattimento e tanta azione “ad alto numero di ottani” per la nostra eroina.

Quando si parla di rappresentazione, i realizzatori dicono che si stanno impegnando per celebrare accuratamente le culture che hanno influenzato il film, tra cui Vietnam, Thailandia, Cambogia, Malesia e Filippine. Il produttore Osnat Shurer, che era anche dietro Oceania, afferma che lo studio ha inviato team creativi in ​​viaggi di ricerca in diversi paesi del sud-est asiatico e ha lavorato con un Southeast Asia Story Trust. Hanno anche collaborato con un antropologo visivo che ha esaminato ogni progetto prima che fosse finalizzato, oltre a linguisti, ballerini e musicisti Gamelan dall’Indonesia.

Il team creativo di Raya si sta avvicinando al traguardo, dice Hall, con il film animato al 50% del completamente a questo punto. Ciò che stupisce per i registi non è il fatto che siano stati in grado di realizzare così tanto al tempo del coronavirus e dei disordini globali, ma quanto Raya rispecchi lo stato del mondo.

Raya and the Last Dragon sarà presentato in anteprima il 21 marzo 2021.

