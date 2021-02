Raya e l’ultimo drago: Disney rilascia un nuovo spot ricco d’azione per il suo ultimo film!

La Casa di Topolino ha rilasciato online un nuovo spot, davvero epico, per il suo ultimo film d’animazione che promette di essere davvero interessante, Raya e l’ultimo drago, atteso per il 5 marzo su Disney+.



Il film di animazione della Disney seguirà il personaggio del titolo Raya, una solitaria guerriera del regno fantastico di Kumandra che si unisce a una squadra di disadattati nella sua ricerca per trovare l’Ultimo Drago e riportare luce e unità nel loro mondo. L’avventura fantasy-action è destinata a esplorare i temi dell’importanza della comunità e della speranza, ispirati dalle meravigliose e diversificate culture del sud-est asiatico.

Paul Briggs (Big Hero 6) e Dean Wellins (The Iron Giant) dirigeranno la pellicola su una sceneggiatura ad opera di Adele Lim (Crazy Rich Asians). Cassie Steele (Degrassi: The Next Generation) darà la voce a Raya insieme a Awkwafina (Crazy Rich Asians) nei panni di Sisu, l’Ultimo Drago, rimasto sulla Terra nel caso in cui le forze oscure tornassero nel mondo.

Raya And The Last Dragon uscirà, come accennato in precedenza, in tutti i cinema aperti e a pagamento su Disney + il 5 marzo.

