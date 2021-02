Raya e L’Ultimo Drago: ecco il trailer italiano che annuncia l’arrivo sia al cinema che su Disney +

Provando a lanciare una nuova scommessa, Disney ha recentemente deciso di rilasciare l’ultima avventura animata della società, Raya e L’Ultimo Drago sia nei cinema che sulla sua piattaforma di streaming, Disney +, come Mulan alla quota una tantum di un plus rispetto all’abbonamento Premier Access.

Per annunciare la cosa assieme alla data d’uscita nei cinema, Disney ha rilasciato un nuovo trailer, che purtroppo non venne rilasciato anche in italiano, quindi oggi la Casa di Topolino ha rimediato pubblicandolo sul canale Youtube dei Disney IT.

Potete vederlo qui sotto:

Il film di animazione della Disney seguirà il personaggio del titolo Raya, una solitaria guerriera del regno fantastico di Kumandra che si unisce a una squadra di disadattati nella sua ricerca per trovare l’Ultimo Drago e riportare luce e unità nel loro mondo. L’avventura fantasy-action è destinata a esplorare i temi dell’importanza della comunità e della speranza, ispirati dalle meravigliose e diversificate culture del sud-est asiatico.

Paul Briggs (Big Hero 6) e Dean Wellins (The Iron Giant) dirigeranno la pellicola su una sceneggiatura ad opera di Adele Lim (Crazy Rich Asians). Cassie Steele (Degrassi: The Next Generation) darà la voce a Raya insieme a Awkwafina (Crazy Rich Asians) nei panni di Sisu, l’Ultimo Drago, rimasto sulla Terra nel caso in cui le forze oscure tornassero nel mondo.

Raya And The Last Dragon uscirà, come accennato in precedenza, in tutti i cinema aperti e a pagamento su Disney + il 5 marzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...