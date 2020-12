Ready Player Two: Ernest Cline afferma che il film è in fase di sviluppo

Un adattamento cinematografico di Ready Player Two è in fase di sviluppo iniziale secondo l’autore Ernest Cline.

Il suo romanzo originale alimentato dalla nostalgia è stato pubblicato nel 2011 e ha catturato l’attenzione di Steven Spielberg non molto tempo dopo. Il grande regista ha impostato la sua regia per creare un adattamento per il grande schermo di Ready Player One, e finalmente è uscito nei cinema nel 2018. Il film ha ricevuto solo recensioni positive ed è diventato un discreto successo al botteghino per la Warner Bros, guadagnando oltre 580 milioni in tutto il mondo.

La popolarità di Ready Player One è arrivata mentre Cline stava scrivendo il romanzo sequel, Ready Player Two, annunciato nel 2015. Ciò ha reso molto probabile la possibilità di un adattamento cinematografico del capitolo successivo. Ready Player Two è stato ora rilasciato e mentre i lettori iniziano a immergersi nel nuovo prossimo capitolo della storia di Parzival e Artemis, molti si stanno già chiedendo cosa potrebbe riservare il futuro al cinema.

Cline sta attualmente facendo pressioni per l’uscita di Ready Player Two e questo significa affrontare lo stato del libro che ovviamente diventerà ispirazione per un sequel. Durante un’intervista con Inverse, Cline ha confermato che lo sviluppo del sequel è in corso. È nelle prime fasi in questo momento e deve ancora essere annunciato dallo studio. Ma Cline sembra credere che la maggior parte del team originale tornerà dopo aver avuto una buona esperienza nel realizzare Ready Player One

“È nelle prime fasi in questo momento, soprattutto perché Hollywood è in un limbo in questo momento. Ma posso dire che dall’esperienza avuta nel fare il primo film, che tutti si sono divertiti molto.”

Fonte

