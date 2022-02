Real Steel: Shawn Levy aggiorna circa la serie Disney+ sul film con Hugh Jackman

Il regista di Real Steel ha rilasciato un nuovo aggiornamento sulla serie Disney+. Tuttavia, Shawn Levy pensa che le persone dovrebbero tenere il loro hype ben saldo quando si tratta di voci sullo spettacolo.

In un’intervista con Collider, ha affermato che Real Steel non ha ancora iniziato le riprese. Ora, questo non significa che non accadrà, ma le cose non stanno esattamente volando per quanto riguarda la prima stagione. Tuttavia, la Disney probabilmente lo farà.

Free Guy è stato un enorme successo per lo studio con Levy e Ryan Reynolds l’anno scorso. Sarebbe difficile rifiutare il duo che lavora insieme, specialmente se coinvolge anche Hugh Jackman. Durante la pandemia milioni di persone hanno guardato in streaming Real Steel su Netflix. Ciò ha portato a un maggiore interesse per ciò che accadrà con questa serie. Per il regista il messaggio rimane lo stesso: pazienza.

“Non possono esserci riprese quest’anno. Ora abbiamo avuto diversi incontri di presentazione con gli sceneggiatori”, ha rivelato Levy. “Stiamo restringendo la ricerca e le idee alla base delle riprese. Ci sono molti modi diversi per percorrere il cammino. È un po’ scoraggiante perché molti di questi modi sono validi e interessanti. E qual è quello giusto? Dovrò solo usare il mio istinto per ciò che è giusto, perché non esiste un arbitro oggettivo che esprima cosa è giusto e sbagliato. Anche una volta scelto il nostro sceneggiatore, apriremo per la prima volta la stanza degli scrittori per generare un’intera stagione televisiva. Quindi è un processo lungo, ma stiamo decisamente facendo buoni progressi.”

La serie proviene da Disney Branded Television ed è prodotta da 20th Television in associazione con Levy’s 21 Laps. La piattaforma è attualmente alla ricerca di uno sceneggiatore per la serie, prodotta da Levy, Robert Zemeckis, Jack Rapke, Jacqueline Levine, Susan Montford e Don Murphy.

21 Laps è alla base del recente film Disney, Free Guy, e di Stranger Things di Netflix.

Si è parlato molto di un sequel del film, che ha guadagnato oltre $ 300 milioni al botteghino al momento della sua uscita, nel corso degli anni, con i fan che chiedevano a gran voce più della storia. All’inizio di quest’anno, Levy ha detto che come risultato della messa in streaming del film su Netflix, ha trovato un nuovo pubblico e ha iniziato a parlare con Jackman di un sequel.

Il film era basato sul racconto Steel del 1956 di Richard Matheson.

