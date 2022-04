Rebel Moon: Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman e Alfonso Herrera si uniscono al cast

Netflix ha una manciata di film emozionanti in lavorazione. Uno di quei film, Rebel Moon di Zack Snyder, sta per entrare in produzione e ora conosciamo altre aggiunte al grande cast dell’ensemble.

Segnalato in esclusiva da The Hollywood Reporter, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman e Alfonso Herrera si sono uniti all’epopea spaziale. Elwes, in particolare, interpreterà il re dell’impero galattico mentre i ruoli degli altri attori sono sconosciuti.

Si uniscono a un cast che include Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Rupert Friend, Stuart Martin e Sofia Boutella nel ruolo principale.

La produzione del film durerà fino a novembre e Netflix deve essere davvero entusiasta delle possibilità di questo nuovo universo poiché ci sono piani per dividere il progetto attuale in due film. Ci sono anche idee per più spin-off se il piano iniziale sarà considerato un successo.

Tutti e quattro i nuovi attori aggiunti a Rebel Moon hanno avuto finora carriere con ruoli di spicco. Elwes è probabilmente il più noto del gruppo, avendo recitato in film come The Princess Bride , Saw, Black Christmas e ovviamente Robin Hood – Un Uomo in Calzamaglia. È apparso anche nella terza stagione di Stranger Things. Elwes è stato molto impegnato negli ultimi tempi poiché apparirà in Mission: Impossible 7 e nel prossimo film di Guy Ritchie, Operation Fortune: Ruse de Guerre.

Stoll è meglio conosciuto per aver interpretato il malvagio YellowJacket in Ant-Man, ma l’attore è apparso in molti film come West Side Story e The Many Saints of Newark. Huisman ha riscontrato molto successo sul piccolo schermo con ruoli in serie di successo come The Flight Attendant, Game of Thrones, Orphan Black e The Haunting of Hill House, mentre Herrera è apparso nelle serie Netflix, Sense8 e Ozark.

