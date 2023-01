Rebel Moon: Cleopatra Coleman parla di Snyder e della passione che mette sul set

C’è molto clamore attorno al prossimo film d’azione fantascientifico Rebel Moon di Zack Snyder.

Questo film, come sapete, è nato da una storia di Star Wars che il regista ha presentato alla Lucasfilm e che non hanno voluto. Dopo anni quindi di fermo, il gigante dello streaming Netflix ha creato un’opportunità per Snyder di dare vita alla sua visione.

La star di Rebel Moon, Cleopatra Coleman (Dopesick e Infinity Pool) ha recentemente parlato con Collider del film e, anche se non ha potuto dire molto, ha detto che il film di fantascienza è bellissimo, epico e ha anche rivelato com’è stato lavorare con il regista Zack Snyder.

“Non c’è davvero molto che io possa dire, ma dirò che Zack è un regista che ama fare ciò che fa. Arriva sul set con un tale entusiasmo, guida la telecamera, è in trincea con tutti noi, e quello che ha creato è un mondo davvero fantastico. Penso che le persone adoreranno davvero l’azione. Gli attori hanno lavorato molto duramente sugli stunt. Questo è tutto ciò che posso davvero dire. Ho la bocca cucita.”

Come molti, non vedo l’ora di vedere come il film renderà. La storia è ambientata in una “pacifica colonia ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. In aiuto, viene inviata una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione contro il Tiranno”. Snyder in precedenza ha parlato del progetto descrivendolo come lui che cresce in quanto fan di Akira Kurosawa e un fan di Star Wars.

“È la resa visiva del mio amore per la fantascienza e per le avventure dal respiro epico. La mia speranza è che anche questa diventi un’enorme IP e un universo che possa essere costruito.”

