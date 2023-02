Rebel Moon: Corey Stoll parla della bellissima esperienza sul set di un film di Zack Snyder

Questo dicembre, il regista Zac Snyder pubblicherà il suo film epico di fantascienza, costellato di star, Rebel Moon.

Ambientato in una pacifica colonia in una galassia lontana ma non troppo lontana (capita?), Rebel Moon seguirà Kora (Sofia Boutella), una ragazza che viaggia su pianeti vicini per cercare il loro aiuto dopo che la sua pacifica casa è stata minacciata dal Reggente Balisarius (Ed Skrein).

L’enorme cast include anche Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Charlie Hunnam e Corey Stoll, tra molti altri. In una recente intervista 1 contro 1 con Perri Nemiroff di Collider per il suo ultimo progetto Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Stoll non ha avuto altro che cose meravigliose da dire sull’esperienza di lavorare con Snyder.

Quando gli è stato chiesto com’era lavorare con un “regista di attori” come Snyder, Stoll ha detto:

“È lì in trincea con tutti. Non appena entri sul suo set, hai la sensazione che tutti, il cast e la troupe, andrebbero in capo al mondo per lui perché è lì coperto di polvere insieme a noi, lavorando a queste ore folli con un sorriso sul volto, e quindi è davvero una gioia vedere qualcosa su quella scala, lavorare su quella scala, ma con questo senso di giocosità ed entusiasmo.”

È chiaro, anche solo da questo film – ma in realtà sono commenti che escono molto spesso dai set di Snyder – che coloro che hanno già lavorato colò regista sono desiderosi di ripetere l’esperienza.

Come sappiamo, Snyder ha dato inizio allo sviluppo del suo prossimo progetto, un fantasy epico di stampo fantascientifico intitolato Rebel Moon che sta co-scrivendo e dirigerà e produrrà, per Netflix, la casa del suo successo più recente, Army of the Dead. Il film riunisce il regista con molti dei colleghi delle sue passate iniziative originali.

Snyder sta co-scrivendo la sceneggiatura con il co-sceneggiatore di Army of the Dead, Shay Hatten e Kurt Johnstad, che ha co-scritto 300, l’elegante film epico di Snyder che adatta il fumetto di Frank Miller. Snyder e Johnstad riceveranno credito per la storia. E produrrà con la moglie e partner di produzione Deborah Snyder attraverso la Stone Quarry insieme al collega di lunga data, Wesley Coller. Eric Newman, che ha prodotto il film d’esordio di Snyder nel 2004, Dawn of the Dead, oltre a film che vanno da Children of Men, Project Power a Bright e l’imminente Spiderhead, è alla produzione insieme a Sarah Bowen.

Sappiamo che il film sarà un omaggio all’influenza che Akira Kurosawa ha avuto nella sua carriera, assieme al fatto di essere un fan di Star Wars. Non si sa molto del cast del film, ma sappiamo che la bella Sofia Boutella sarà la protagonista. Gli addetti ai lavori dicono che Boutella ha entusiasmato Snyder e che è stata presa rapidamente la decisione di farla diventare protagonista.

Il film è ambientato in una pacifica colonia ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius. Questi inviano quindi una giovane donna con un misterioso passato a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione contro il Tiranno.

