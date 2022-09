Rebel Moon: un nuovo video dal set mostra una navicella realizzata per il film

Il video del set di Rebel Moon rivela un’enorme navicella spaziale costruita in effetto pratico per l’epopea fantascientifica di Zack Snyder.

Avendo già filmato zombi, supereroi e l’antica Sparta, Snyder punterà ora gli occhi sulla space opera. Una coproduzione Netflix, Rebel Moon racconta di una coraggiosa banda di combattenti della resistenza che difende una lontana colonia spaziale contro un tiranno malvagio e il suo potente esercito.

Non sorprende che la premessa di Rebel Moon richiami immediatamente alla mente Star Wars, poiché Snyder lo aveva originariamente presentato alla Lucasfilm come un potenziale film di Star Wars. Ora Snyder riproporrà l’idea di lanciare il suo franchise di fantascienza, avendo già annunciato che Rebel Moon 2 sarà girato dopo il primo capitolo. Il primo Rebel Moon vede Snyder riunirsi con diversi attori del DCEU, tra cui Ray Fisher, Djimon Hounsou e Jena Malone. Il cast include anche Anthony Hopkins nel ruolo del robot Jimmy, insieme a Charlie Hunnam, Ed Skrein, Doona Bae, Sofia Boutella, Cary Elwes e altri.

Lo stesso Snyder ha già stuzzicato l’appetito dei fan per Rebel Moon con alcune immagini stuzzicanti, tra cui uno sguardo a Hounsou nei panni del generale Titus e un test di trucco per una strana creatura aliena.

Ora il video non ufficiale del set è emerso grazie al fotoreporter di Los Angeles John Schreiber, che ha twittato alcune riprese aeree che ha fatto di una grande astronave costruita per l’epopea spaziale di Snyder.

Potete vedere la clip nello spazio sottostante:

When flying in busy LA airspace, we are always looking out for other aircraft so it was a bit of surprise to spot THIS aircaft today near Santa Clarita. Little google searching and looks like this is the set of #RebelMoon … an upcoming space epic on #Netflix from Zack Snyder. pic.twitter.com/HXcsml9rVp

— John Schreiber (@johnschreiber) September 12, 2022