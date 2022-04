Rebel Moon: Zack Snyder condivide le prime foto dal set

Zack Snyder ha condiviso nuove foto dal set del suo prossimo film Netflix, Rebel Moon.

Dopo aver lavorato con gli amati supereroi della DC Comics in Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, Zack Snyder ha iniziato il suo rapporto di collaborazione con Netflix con il suo film d’azione a tema zombie, Army of the Dead. Ora, il regista passa a un altro genere con un film di fantascienza originale: Rebel Moon.

Le riprese principali di Rebel Moon sono ufficialmente iniziate e l’imminente film originale di Zack Snyder targato Netflix si preannuncia come una nuova entusiasmante epopea di fantascienza che sembra onorare le sue influenze come regista, inclusi i film di Akira Kurosawa e il franchise di Star Wars.

In una di queste foto possiamo vedere un’immagine del profilo del personaggio del candidato all’Oscar Djimon Hounsou, dall’aspetto piuttosto intenso, ma non solo, anche alcune prime immagini dal set.

Potete vederle qui sotto:

Come sappiamo, Snyder ha dato inizio allo sviluppo del suo prossimo progetto, un fantasy epico di stampo fantascientifico intitolato Rebel Moon che sta co-scrivendo e dirigerà e produrrà, per Netflix, la casa del suo successo più recente, Army of the Dead. Il film riunisce il regista con molti dei colleghi delle sue passate iniziative originali.

Snyder sta co-scrivendo la sceneggiatura con il co-sceneggiatore di Army of the Dead, Shay Hatten e Kurt Johnstad, che ha co-scritto 300, l’elegante film epico di Snyder che adatta il fumetto di Frank Miller. Snyder e Johnstad riceveranno credito per la storia. E produrrà con la moglie e partner di produzione Deborah Snyder attraverso la Stone Quarry insieme al collega di lunga data, Wesley Coller. Eric Newman, che ha prodotto il film d’esordio di Snyder nel 2004, Dawn of the Dead, oltre a film che vanno da Children of Men, Project Power a Bright e l’imminente Spiderhead, è alla produzione insieme a Sarah Bowen.

Sappiamo che il film sarà un omaggio all’influenza che Akira Kurosawa ha avuto nella sua carriera, assieme al fatto di essere un fan di Star Wars. Non si sa molto del cast del film, ma sappiamo che la bella Sofia Boutella sarà la protagonista. Gli addetti ai lavori dicono che Boutella ha entusiasmato Snyder e che è stata presa rapidamente la decisione di farla diventare protagonista.

Il film è ambientato in una pacifica colonia ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius. Questi inviano quindi una giovane donna con un misterioso passato a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione contro il Tiranno.

