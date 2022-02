Rebel Moon: Zack Snyder rivela nuovi membri del cast del suo nuovo film Netflix

Zack Snyder ha dimostrato la sua capacità di raccontare una storia epica e di costruire qualcosa su larga scala con una delle IP più popolari al mondo quando ha gettato le basi per il DCEU, e ora è di nuovo all’opera con Rebel Moon.

Dopo aver lasciato il segno nella DC, Snyder è passato a Netflix costruendo un IP originale con Army of the Dead che è rapidamente cresciuta da un unico film a un franchise con un prequel, un sequel e una serie anime per continuare la storia. Ora, Snyder ha un nuovo film in lavorazione che sia lui che Netflix sperano chiaramente sia un successo e lancerà un altro nuovo franchise IP originale, Rebel Moon.

Rebel Moon è stato originariamente creato come presentazione di un film di Star Wars per Lucasfilm, ma dopo che la Disney ha acquisito la società il progetto è stato rifiutato. Tuttavia, Snyder ha rivelato che da allora ha rielaborato il progetto per renderlo un film originale. Questo darà al regista la possibilità di costruire un altro nuovo universo con Rebel Moon invece di visitare quello di qualcun altro.

Non si sa molto di Rebel Moon in questo momento. L’Hollywood Reporter ha riferito che Snyder sta scrivendo la sceneggiatura insieme al suo co-sceneggiatore di Army of the Dead, Shay Hatten e al co-sceneggiatore di 300, Kurt Johnstad. Sappiamo che Sofia Boutella è stata scelta per il ruolo principale, ed ora sono stati resi noti altri nomi del cast.

Honored to welcome this incredible cast to Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, and Ray Fisher join previously announced Sofia Boutella. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, & Sky Yang round out the cast. More to come. Let's go! #RebelMoon @Netflix pic.twitter.com/a9Zpmt2BzW — Zack Snyder (@ZackSnyder) February 9, 2022

Stando a Snyder stesso, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doona e Ray Fisher sono saliti a bordo del cast di Rebel Moon, assieme a Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi e Sky Yang. Le riprese dovrebbero iniziare ad aprile.

I dettagli dei personaggi sono facili da trovare quanto un onesto mercenario galattico, ma le fonti dicono che Hounsou interpreta un personaggio chiamato il generale Titus (stato di ragazzo buono/cattivo sconosciuto), Bae è una nemesi che è abile con la spada, mentre Fisher è un combattente della resistenza chiamato Blood Axe.

