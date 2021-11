Rebel Moon: Zack Snyder sceglie Sofia Boutella come protagonista del suo nuovo film Netflix

Dopo aver firmato il suo nuovo accordo generale con Netflix, Zack Snyder si sta muovendo velocemente per ottenere il massimo dal quell’accordo, e questo sfruttare l’occasione lascia trapelato un’informazione, ovvero che ha scelto Sofia Boutella per recitare in Rebel Moon.

Leggi anche: Rebel Moon ovvero il film rielaborato dal concept che Snyder per un film di Star Wars

Snyder sta dirigendo il film e co-scrivendolo con Shay Hatten e Kurt Johnstad, basato su una storia di Snyder e Johnstad. Deborah Snyder, Wesley Coller e Snyder produrranno per The Stone Quarry insieme a Eric Newman per Grand Electric.

Dopo il successo del suo primo film con lo streamer, Army of the Dead, The Stone Quarry di Zack e Deborah Snyder ha firmato un accordo di prima visione con lo studio e subito dopo hanno nominato Rebel Moon come prossimo grande film di Snyder. Il regista di 300 ha incontrato per mesi diverse star per il ruolo da protagonista, e recentemente ha ridotto il gruppo ad un’insieme più piccolo di attrici, tra cui Boutella, per testare la parte.

Gli addetti ai lavori dicono che Boutella ha entusiasmato Snyder e che è stata presa rapidamente la decisione di farla diventare protagonista.

Il film è ambientato in una pacifica colonia ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius. Questi inviano quindi una giovane donna con un misterioso passato a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione contro il Tiranno.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...