Red Notice: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot in una clip d’azione dal film

Mancano meno di due mesi alla premiere di Red Notice, che riunisce Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Come parte dell’evento TUDUM di Netflix, Johnson ha presentato una clip dei tre in azione.

Potete vederla qui sotto:

Red Notice è descritta come un action-thriller in ci il nostro Johnson interpreterà unn agente dell’Interpol con il compito di acciuffare un pericoloso ladro, fra i più ricercati del mondo. Il film è stato annunciato in effetti già da un mese, ma adesso è stato ufficializzato dopo una battaglia fra major che lo volevano per se.

Il film, scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, vede nel cast anche Ryan Reynolds e Gal Gadot. È stato prodotto da Beau Flynn per FlynnPictureCo, Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per Seven Bucks Productions e Thurber.

Red Notice originariamente doveva essere un’uscita cinematografica per la Universal, ma la pandemia di coronavirus ha rimandato la produzione e la data di uscita del film, così è finito su Netflix. Red Notice uscirà su Netflix il 12 novembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...