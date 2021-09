Red Notice: ecco il trailer del film d’azione con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer del thriller d’azione di Dwayne Johnson Red Notice giovedì mattina.

“Ora che sei stato etichettato con avvisi rossi, sei diventato il criminale più ricercato al mondo e io sono l’unico che può farti entrare”, dice il profiler dell’FBI di Johnson nel trailer.

Potete vederlo qui sotto:

Il trailer è pieno di scene di combattimento epiche che coinvolgono Johnson e le co-star Ryan Reynolds assieme a Gal Gadot, e vede i tre nemici unirsi per una grande missione. Red Notice è incentrato sulla ricerca del ladro d’arte più ricercato al mondo su cui viene emesso un Red Notice dall’Interpol come allerta globale di caccia all’uomo. Ma quando un’audace rapina mette insieme il miglior profiler dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non si può dire cosa accadrà.

Il film, scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, vede nel cast anche Ryan Reynolds e Gal Gadot. È stato prodotto da Beau Flynn per FlynnPictureCo, Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per Seven Bucks Productions e Thurber.

Red Notice originariamente doveva essere un’uscita cinematografica per la Universal, ma la pandemia di coronavirus ha rimandato la produzione e la data di uscita del film, così è finito su Netflix.

Red Notice uscirà su Netflix il 12 novembre.

