Red Sonja: Hannah John-Kamen sarà la protagonista del film prodotto da Millenium

Da Crom, l’attrice che brandirà la spada selvaggia di Red Sonja è stata ritrovata.

Hannah John-Kamen, che ha interpretato il ruolo del cattivo in Ant-Man and the Wasp, ed è stata protagonista della serie Brave New World, sarà la protagonista del lungometraggio con spade e stregoneria di Millennium.

Joey Soloway dirige il progetto e ha co-scritto la sceneggiatura con Tasha Huo, lo sceneggiatore che è showrunner e produttore esecutivo della prossima serie animata di Tomb Raider per Netflix e Legendary.

“Hannah è un’attrice di grande talento che seguiamo da anni e lei è Red Sonja”, ha detto Soloway in una dichiarazione. “La sua gamma, sensibilità e forza sono tutte qualità che stavamo cercando e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme.”

Sonya è stata creata da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith per il fumetto Conan il Barbaro della Marvel Comics all’inizio degli anni ’70, ed era un’amalgama di diversi personaggi del creatore di Conan, Robert E. Howard. Il personaggio, focoso e abbastanza forte da andare in punta di piedi con Conan mentre rifiutava le sue avance, si è rivelato abbastanza popolare da ottenere il suo racconto stand-alone, che continuano tutt’ora, anche se le licenze di Howard e Conan sono passate attraverso diverse società.

Millennium dice che il loro film è basato sul fumetto pubblicato da Dynamite Entertainment.

Quando il progetto è stato acquistato all’European Film Market all’inizio di quest’anno, Soloway ha osservato: “Non potrebbe esserci un momento più grande nel nostro mondo per il modo in cui Red Sonja esercita il potere, il suo legame con la natura e il nostro pianeta“. Soloway ha anche fatto notare che Sonja è “un’antica eroina con una vocazione epica“.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...