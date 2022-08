Red Sonja: Matilda Lutz sostituirà Hannah John-Kamen nel ruolo della protagonista del film

L’attrice Matilda Lutz, meglio conosciuta per i suoi ruoli da protagonista in Revenge e Zone 414 del 2017, è stata annunciata come l’interprete del lungometraggio a lunga gestazione su Red Sonja, adattato dall’omonima serie di fumetti.

In ulteriori notizie, le riprese sono finalmente iniziate, dopo molti ritardi. Il cast dell’ensemble include Robert Sheehan nei panni di Draygan, Michael Bisping nei panni di Hawk, Martyn Ford nei panni del generale Karlak, Eliza Matengu nei panni di Amarak e Wallis Day nei panni della malvagia sorellastra di Red Sonja, Annisia.

MJ Basset (Ash vs Evil Dead, Solomon Kane) dirige il film. Jill Soloway era stata precedentemente assegnata alla sceneggiatura e alla regia.

La star di Killjoys e Ant-Man and the Wasp, Hannah John-Kamen, avrebbe dovuto interpretare il ruolo principale di Red Sonja, ma ha dovuto farsi da parte a causa di conflitti di programmazione. I dettagli della trama sono prevedibilmente tenuti nascosti.

“Ho voluto fare un film di Red Sonja sin da quando ero un adolescente: è stata una presenza potente per me e un personaggio che ho sempre voluto portare sullo schermo con la mia voce e la mia visione. Quando ho incontrato Matilda Lutz, sapevo che aveva il talento che stavo cercando e potevo vedere la complessità e la profondità che avrebbe portato a Sonja”, ha scritto MJ Bassett in una nota.

Il personaggio è stato interpretato anche da Brigitte Nielsen nel film Red Sonja del 1985, con Arnold Schwarzenegger nel ruolo di High Lord Kalidor.

