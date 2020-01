ReleaseTheAbramsCut: un misterioso post su Reddit descriverebbe il vero Episodio IX di JJ Abrams

Nelle ultime settimane buona parte del fandom di Star Wars, dei fan occasionali e dei semplici fruitori di film si sono scagliati contro Star Wars: L’Ascesa di Skywalker criticandone moltissimi aspetti, fra difetti oggettivi e svolte di trama davvero poco ispirate, ma negli ultimi giorni sono stati informati di una cosa davvero bizzarra, che però non sorprenderebbe se un giorno si rivelasse vera, ovvero che il film arrivato al cinema potrebbe non esser stata, per usare in termine dei giorni nostri, una “JJ Abrams Cut”.

Su Twitter è effettivamente diventato trend topic l’hashtag #ReleaseTheAbramsCut, e con se ha portato una lunga spiegazione che parrebbe essere nata (o approdata) su Reddit, dove pare verrebbero elencati tutti i cambiamenti operati dalla Disney al film di JJ Abrams.

Adesso vado ad elencarveli tutti con una traduzione fatta da noi:

Da poco dopo il weekend del rilascio, sono stato a stretto contatto con qualcuno che ha lavorato alla produzione di TROS e che lavora per una delle maggiori aziende di cui non posso parlare qui. Ho verificato la fonte con mia soddisfazione. Per proteggerla sto riformulando ciò di cui abbiamo parlato nelle ultime due settimane e ve lo sto inviando in formato “punto elenco” che ho scritto sulla base di ciò che mi ha detto. Il punto è che era arrabbiato circa il prodotto finale che si è rivelato TROS e voleva condividere aspetti di come p andato tutto storto.

I leakers di TROS avevano un programma legato direttamente alla Disney. La fonte ha confessato di avere anche lui avuto un tale programma.

JJ ha sempre trattato tutti con rispetto, quindi il programma della fonte riguarda ciò che la Disney ha fatto a JJ e il fatto che lo abbiano fregato dovrebbe essere qualcosa di cui le persone siano almeno consapevoli, che piaccia o meno un regista.

La Disney era uno degli studi presenti in quella guerra di offerte alla Bad Robot l’anno scorso. La Disney non ha mai avuto molto interesse per l’azienda, ma lo hanno perché hanno visto la Warner interessata, ritenendo quindi la collaborazione con il regista e la major una grave minaccia.

JJ ha molto successo nel riportare in vita i franchise come Mission Impossible, Star Trek e Star Wars. Warner quindi lotta con la DC e, a parte Wonder Woman, questa è ancora vista come un po’ uno scherzo nel suo stato attuale.

Warner vuole Abrams per alcuni progetti DC. La fonte pare aver a detto che la trilogia di Star Wars di questa generazione è simile al MCU, e la più grande minaccia della Marvel è una DC ben operativa. Vogliono mantenere la DC nel limbo in cui si trovano adesso. Abrams che avvia quel franchise con qualcosa come un film di Superman di successo e piacevole per il pubblico li rende nervosi. Il loro obiettivo è quello di far sembrare JJ cattivo ai potenziali investitori / azionisti.

La fonte pare averne parlato poco dopo la premiere dicendo che L’Ascesa di Skywalker “che abbiamo visto ieri sera non è il film su cui pensavamo di aver lavorato”. JJ pare fosse devastato. Si è depresso negli ultimi 6 mesi a causa di alcune ridicole richieste da parte della Disney che hanno cambiato la storia del suo film. Mentre le scene sono state girate, molte delle modifiche sono state apportate in post-produzione e l’audio è stato ri-registrato e modificato. La fonte pare aver detto che non hanno mai visto accadere nulla di simile prima. È il regista e non sapeva cosa stavano succedendio alle sue spalle.

Apparentemente, JJ si è sentito minacciato durante il mese precedente alla premiere. Rian non avrebbe mai dovuto fare IX nonostante alcune voci. JJ è stato quindi portato da Iger, non da Kathleen Kennedy. Disney ha insistito per un maggiore fan-service per evitare polemiche.

L’accordo originale di JJ quando ha firmato indicava che avrebbe avuto un controllo creativo molto maggiore rispetto a Il Riosveglio della Forza. È diventato evidente che questo non è stato il caso solo un paio di settimane di riprese dopo da quando è iniziato il problema con l’ingerenza. JJ a quanto pare voleva fare alcune scene che riteneva importanti, ma la Disney ha chiuso le conversazioni citando ragioni di bilancio.

A Maggio 2019 JJ ha sostenuto che quelle scene erano cruciali. Ha dovuto lasciare andare una delle scene. L’altra scena su cui ha insistito è stata inizialmente approvata. Ha effettuato nuove riprese ed ulteriori a luglio. La nuova scena è stata girata negli studio della Bad Robot ad ottobre.

Il “finale che ti lascerà a bocca aperta” faceva parte di questo. Sono stati inclusi attori più vecchi come Hayden, Ewan e Samuel e chiunque non fosse animato. I fantasmi della forza non erano fatti per essere voci ma persone in carne ed ossa. Gli attori erano in costume. Rey avrebbe dovuto essere circondata dai fantasmi della forza come una sorta di barriera tra lei e i Sith che la circondavano.

La fonte pare pensare, cosa che però non si può confermare come anche tutto il resto, che ciò sia dovuto al mercato cinese. È una specie di chiacchiera da ufficio. Alcune persone dietro ai VFX hanno affermato di avere un elenco di sfumature di blu approvate che potevano usare sui fantasmi della forza. Tagliarli fuori è stato il momento in cui il cattivo sangue si è trasformato in un incubo per JJ, perché il film che stava girando gli era improvvisamente sconosciuto in quasi tutti i modi.

La fonte pare conoscere JJ abbastanza bene da sapere che non è solo il tipo che si mette a urlare, ma apparentemente in una riunione ha urlato qualcosa del tipo: “Perché non metti semplicemente ‘diretto e scritto dalla Lucasfilm’ allora?”. La fonte pare non fosse presente a quello scambio ma parrebbe conoscere qualcuno che lo era.

La Disney avrebbe quindi chiesto di girare alcune scene in cui ci sarebbero state elementi per creare cose da vendere. Il momento “Ora volano” è uno di questi. È anche la scena meno preferita di JJ. Ad una proiezione di novembre di un taglio di 2:37, si è lamentato, ha gemito e riso per la scena. La fonte dice che probabilmente JJ non stava scherzando quando ha detto “avete ragione” nell’intervista in cui gli hanno chiesto delle critiche a TROS.

Il taglio originale di JJ all’inizio di novembre era lungo 3 ore e 2 minuti. A gennaio, JJ ha suggerito di trasformarlo in due film. La fonte pare averlo detto all’autore del post molto prima che Terrio lo menzionasse in un’intervista. Quando la Disney ha detto di no, JJ si è accontentato di farlo lungo 3 ore.

Per un periodo di 9 mesi, JJ ha iniziato a rendersi conto che una per una le sue idee e intere scene venivano gettate fuori dalla finestra o completamente modificate da persone che “non hanno alcun problema con i creativi”. Non erano sulla stessa lunghezza d’onda quando si trattava di decisioni creative ed è diventato evidente che la Disney aveva un programma oltre a voler compiacere gli azionisti. La Disney poteva “permettersi di rovinare IX per il bene del quadro più ampio” quando si trattava di proteggere le cose estranee a quel film.

Il taglio che JJ alla fine con esitazione ha concordato all’inizio di dicembre è durato 2:37 minuti. Non è stato il taglio che abbiamo visto (il film è lungo 2:22). Oltre ai fantasmi della forza, mancavano altre scene cruciali ed emotive. Il taglio rilasciato è apparso come “tritato e re-incollato insieme con un nastro adesivo”, stando a parole a quanto pare venute fuori da JJ.

Scene eliminate

Il film si sarebbe aperto con Rey. La sua prima scena con Rose sarebbe stata stata poco dopo che questa avrebbe danneggiato BB-8 durante l’allenamento. Rose avrebbe fatto una battuta stupida su come Poe l’avrebbe uccisa per aver danneggiato BB-8. Ci sarebbe stato un momento in cui Rey avrebbe impiegato un minuto per elaborare ciò che era appena successo quando ha avuto la visione durante l’allenamento. Sarebbe sembrata angosciata e preoccupata. La scena successiva avrebbe visto il Falcon atterrare e Rey correre qua e là. Le due lesbiche alla fine sarebbero state visibili in questo momento mentre si tenevano per mano. Una di loro sarebbe corsa verso il Falcon mentre atterrava.

La scena su Mustafar cone Kylo sarebbe stata lunga 2 minuti in più. Ci sarebbe stato un momento in cui Kylo sarebbe sembrato un po’ stordito e la sua vista si sarebbe offuscata per un secondo. Quasi come se il tempo si fosse fermato mentre tutti in background stavano combattendo a bassa velocità, Kylo avrebbe sentito il respiro di Vader, poi avrebbe scosso la testa e il tempo sarebbe tornato a muoversi a un ritmo normale saltando di nuovo in battaglia.

Hanno tagliato alcune scene dal segmento di salto a velocità della luce. Alcuni dei pianeti tagliati via erano Kashyyyk, Naboo e Kamino.

La scena in cui i Caccia TIE li stanno inseguendo attraverso l’iceberg – quei corridoi sono stati ispirati da un videogioco che JJ era solito giocare negli anni ’90 chiamato Rebel Assault 2 (il terzo livello del gioco con i tunnel su Endor in particolare).

Jannah sarebbe stata confermata come la figlia di Lando.

Rey non solo avrebbe guarito la cicatrice sul viso di Kylo, ​​ma avrebbe ucciso Kylo guarendo Ben. Kylo avrebbe cessato di esistere quando Rey lo avrebbe guarito. La fonte parrebbe aver detto che alcune persone credono che sia stato Han Solo a portarlo alla Luce, ma questo non è vero e quello non era Han Solo. Quella era Leia che utilizzava i suoi ricordi e quelli di Ben per creare una manifestazione fisica dei suoi pensieri per spingerlo verso ciò che doveva fare. Quello era il suo modo di comunicare con lui. E non era possibile senza che lei morisse nel processo. Ha eseguito l’ultimo sacrificio per suo figlio e questo è stato completamente sorvolato nel taglio Disney.

Il taglio di fine novembre (l’ultimo taglio approvato da JJ) aveva ancora scene con Rose e Rey. JJ voleva darle un arco narrativo più significativo. La Disney avrebbe ritenuto il tutto troppo rischioso. La fonte parrebbe aver detto che che anche Chris Terrio ha detto, ovvero che la causa erano le scene con Leia, ma questo è solo parzialmente vero perché aveva altre quattro scene, tra cui due con Rey in cui Leia non era presente.

Finn che voleva dire a Rey qualcosa che doveva essere sempre inerente alla sensibilità alla Forza. Nel taglio di 3 ore, è esplicitamente dichiarato. Ci sarebbe stato un momento in cui Jannah e lui avrebbero corso sopra allo Star Destroyer e Finn aveva bisogno di sbloccare o spostare qualcosa, così lo avrebbe mosso con la Forza sorprendendosi di cosa sarebbe successo.

Babu Frik è statp quasi tagliato fuori perché alcuni dirigenti della Disney pensavano che sarebbe stato una sorta di nuovo Jar Jar. Sono rimasto davvero sorpresi che la gente lo abbia amato così tanto. Era un’idea di JJ ed è stato creato in collaborazione con alcuni artisti e burattinai. La personalità era tutta di JJ.

Ci sono state un sacco di scene in cui Rey e Kylo (separatamente) vivono momenti tranquilli di riflessione per affrontare ciò che stavano attraversando. Da parte sua, Rey stava attraversando la consapevolezza che c’era qualcosa di sinistro nel suo passato con rimpianti e rimorsi, ma stava anche cercando di chiudere con ciò. La fonte ha detto che le scene di Kylo sono state particolarmente sorprendenti a causa della performance di Adam e di come è riuscito a interpretare quel tumulto interiore. Ha fornito molto più contesto e ha aggiunto un significato più profondo sia alla sua battaglia con Rey, sia all’arco di redenzione finale. Non è successo così all’improvviso ed è stato più strutturato di quello che abbiamo visto.

La scena Kylo / Rey in cui lui muore era di almeno 4 minuti in più con più dialoghi. Ben doveva sempre morire. La fonte ha anche aggiunto che la prima bozza della sequenza includeva Lando. Il bacio “Reylo” e la morte di Ben non facevano parte dei piani ma della modifica. Perfino il taglio che JJ pensava che sarebbe uscito all’inizio di questo mese aveva una versione più lunga di quella scena rispetto a quanto mostrato nel taglio cinematografico.

JJ era contro il bacio Reylo, o la Reylo in generale. Questo è stato il tentativo della Disney di soddisfare entrambe le parti del fandom.

Conclusioni

JJ non era contento di dove Gli Ultimi Jedi avesse portato la storia. Il risultato finale è un mix di quella storia, la storia raccontata dalla Disney e da quelli che hanno cercato di ingraziarsi, certamente non i veri fan. JJ è sconsolato per il risultato finale. Star Wars significa molto per lui. Aveva scarificato grossi pezzi della storia ne Il Risveglio della Forza, ma gli era stato promesso un maggiore controllo creativo su TROS e invece il guinzaglio con cui lo avevano tenuto si era stretto col passare del tempo. Una fonte ha detto che questo è l’unico franchise e l’unico suo lavoro che non avrebbe mai voluto rovinare e invece si è trasformato nel suo peggior incubo.

Quando ha scoperto il taglio che la Disney voleva presentare ha detto “che cazzo??”. Stando al post ed alla presunta fonte che cita, il taglio di JJ Abrams esiste ancora e “esisterà sempre”, ma molto probabilmente non lo vedremo mai se “qualcuno non lo rilascerà online accidentalmente”.

In ultimo a quanto pare, sempre stanto a questa presunta fonte, lui stesso avrebbe chiesto della “FinnPoe” dopo aver visto il commento di Oscar Isaac su come la Disney non volesse che fosse una cosa del genere. Questo sarebbe infatti vero.

JJ avrebbe lottato per farlo accadere. Ecco perché Oscar sta dando la colpa a Disney. Non è solo un commento casuale. Sa per certo che è stata la Disney la causa di queste discussioni. Il cast principale è follemente vicino a JJ ed è altrettanto incazzato, anche se apparentemente più esplicito al riguardo di JJ. Durante Il Risveglio della Forza la Disney era riluttante ad assumere John Boyega perché c’era una donna al centro della trama, e ritenevano che fosse abbastanza rischiosa quindi portare un protagonista principale di colore. JJ ha lottato per farlo accadere per circa nove mesi prima di ottenere l’approvazione.

Lo stesso problema è emerso quando JJ ha combattuto per avere la “FinnPoe” in TROS, ma ha perso quella battaglia come ha perso molte battaglie creative per questo film. Molte persone, JJ incluso, sono arrivati alla conclusione durante questa produzione che la storia è davvero raccontata dagli azionisti / investitori invece che dai creativi o da chiunque della Disney in particolare. Ha cercato di rendere reali molte cose e per questo è stato zittito. Lo hanno tenuto al guinzaglio e molti accusano Gli Ultimi Jedi per l’approccio creativo più rigoroso.

