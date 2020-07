ReleasetheAyerCut: il regista mostra alcuni concept dell’aspetto alternativo di Incantatrice

Sulla scia del nuovo movimento nato a seguito della conferma della release della Snyder Cut di Justice League, che viene chiamate #ReleasetheAyerCut in riferimento ad una versione originale di David Ayer del fil, del 2016, Suicide Squad, il regista è tornato a condividere alcuni suoi concept.

Nell’ultimo condiviso da questo suo Director’s Cut di Suicide Squad vediamo quello che sarebbe dovuto essere l’aspetto finale del personaggio dell’Incantatrice, interpretata da Cara Delevigne.

In questi concept iniziali a quanto pare il personaggio avrebbe avuto in aura piuttosto spaventosa nel confronto finale.

Qui sotto potete vedere come sarebbe potuta essere:

This is where I wanted to take her look. https://t.co/Hl6vwdzG6E

— David Ayer (@DavidAyerMovies) July 8, 2020