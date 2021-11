#ReleaseTheAyerCut: Jared Leto sostiene il rilascio della Ayer Cut di Suicide Squad

Quando il film di Joss Whedon, Justice League, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2017, non avrebbe potuto essere più chiaro che qualcosa è andato storto dietro le quinte.

Il sapere della dipartita dell’ex regista Zack Snyder dal progetto era cosa nota, e il mondo poi ha visto un film cannibalizzato, per poi apprendere che Whedon aveva girato di nuovo gran parte del film sotto ordine della Warner – un piano atto a far fuori dai progetti DC il regista di Watchmen – e il risultato finale ha scioccato tutti allo stesso modo.

Molti definiscono il film un “mostro di Frankenstein”, ma secondo noi il mostro del romanzo di Mary Shelley aveva una dignità, quindi questo somiglia più ad un ibrido di natura orrorifica venuto fuori dalla mente di Rob Zombie. Il progetto ha quindi spinto i fan del DCEU a chiedere a gran voce il “vero film”, e dopo anni di sostegno della campagna, con allegata anche una raccolta fondi per la prevenzione contro il suicidio, l’hashtag #ReleaseTheSnyderCut ha visto il proprio intento divenire realtà.

Anche se si è trattato di una grande vittoria per il fandome, la guerra non è finita, e poco dopo + venuto fuori l’hashtag #ReleaseTheAyerCut, che chiede a WarnerMedia di rilasciare anche il vero film di Suicide Squad diretto da David Ayer

Al momento della stesura di questo articolo, il presunto Ayer Cut di “Suicide Squad” deve ancora materializzarsi, ma i fan continuano a combattere la battaglia. Jared Leto – l’uomo dietro la versione del film del Joker – ha tirato fuori i suoi due centesimi sulla questione, e i suoi commenti sicuramente entusiasmeranno i sostenitori della causa.

Proprio come Justice League, Suicide Squad ha subito le consegunze della mal gestione della Warner, nonostante sia stato un grande successo al botteghino, incassando circa $ 756 milioni con un budget di circa $ 175 milioni. Il film però ha mancato il bersaglio con la critica e fan allo stesso modo. I suoi cattivi non si sono rivelati convincenti, quindi quando le voci circa una Ayer Cut più dark e drammatica si sono sparse online, i fan hanno cominciato a chiederla a gran voce. Al coro adesso si è unito anche Jared Leto, che in una recente intervista con a Variety ha detto che pensa che la Warner dovrebbe rilasciarla nel medesimo modo con cui hanno rilasciato la Zack Snyder’s Justice League.

“Perché no? Perché non dovrebbero? Voglio dire, è a questo che serve lo streaming, giusto?” ha detto la star sollevando un’ottima osservazione sui moderni metodi di rilascio dei film.

Con lo streaming che sta guadagnando sempre più popolarità, ora è il momento migliore per gli studi di investire pesantemente in contenuti esclusivi per le piattaforme. Lo stesso Ayer sembra essere d’accordo, aggiungendo in un post su Twitter che “se possiedi una IP e hai il permesso di monetizzarla dai tuoi azionisti, è esattamente quello che fai”. Allo stesso tempo, è importante notare come si è comportata la Zack Snyder’s Justice League su HBO Max per capire se vale la pena rilasciare la Ayer Cut o meno.

