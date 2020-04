#ReleaseTheSnyderCut: Zack Snyder ringrazia i fan per il sostegno a lui ed alla prevenzione del suicidio

Il regista Zack Snyder è andato sulla sua piattaforma preferita di social media, Vero, per condividere la sua gratitudine verso i fan che hanno sostenuto la sua versione di Justice League.

Pur sostenendo la Snyder Cut, i fan del movimento hanno anche incoraggiato una comunità molto positiva a raccogliere fondi per cause caritatevoli. Pubblicato originariamente nel 2017, Justice League non era il film che Zack Snyder aveva intenzione di realizzare. Dopo aver messo a dura prova i vertici della Warner Brothers per la sua visione del film, unita a una tragedia familiare, Snyder ha lasciato la pellicola prima che fosse completata. Joss Whedon è stato ingaggiato come sceneggiatore e regista delle riprese aggiuntive, che alla fine hanno portato Justice League in una direzione molto diversa da quella concepita da Snyder.

Il risultato, come sapete, è stato accolto con derisione critica e un negativo quanto travolgente risultato al botteghino.

Sulla scia della delusione tra fan e critici è emerso un movimento su Internet, che chiedeva l’uscita del film originale di Snyder, convinti che avrebbe restituito dignità alla Justice League del DCEU. Gli anni successivi hanno visto un incredibile livello di supporto per il rilascio di Snyder Cut, proveniente sia da fan che da personalità di Hollywood.

Da parte sua, Snyder ha rilasciato molte immagini e approfondimenti dietro le quinte su Vero, la sua piattaforma social media preferita. Il suo ultimo post non è uno sguardo a una scena cancellata o un concept inutilizzato dal suo arco narrativo originale di cinque film con gli eroi DC Comics, ma invece un omaggio ai fan che hanno supportato la sua visione di Justice League nel corso degli anni.

Potete vedere il post qui sotto:

