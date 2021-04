#ReleaseTheZemoCut: fan chiedono a gran voce il rilascio della scena integrale del ballo di Zemo

Se siete in pari con The Falcon and the Winter Soldier sapere che della recente reintroduzione del Barone Zemo nell’universo Marvel. E ricorderete certamente il momento, completamente a caso, in cui il nostro carismatico cattivo ci mostra le sue abilità di danza.

La puntata “Power Broker” è costellata di sequenze d’azione davvero belle, grazie esclusivamente alla Sharon Carter di Emily VanCamp, che conta un kill count davvero esiguo. L’ultimo episodio della serie ci ha anche introdotto alla vertiginosa vita notturna che si svolge nella città di Madripoor.

Godendosi un po’ di tempo libero dopo averlo fatto uscire da una struttura governativa, Zemo si è unito a Sam e Bucky in una scena di un nightclub dove c’è un secondo in cui lui mostra alcune delle abilità di danza con della musica techno in una discoteca. Un passaggio che se sbatti le palpebre lo perdi, ma ai fan non è sfuggito, e sapendo che la scena era più estesa di quanto mostrato nella puntata, adesso hanno preso a chiedere a grand voce la scena integrale.

“E’ stranamento isterica”, ha detto Daniel Bruhl parlando con EW. “[Quel momento] l’ho improvvisato quando ho visto la folla ballare. Ho sentito il ritmo e ho pensato, Zemo è stato rinchiuso in una prigione tedesca per anni, quindi ha bisogno di sfogarsi e mostrare le sue mosse. Facciamolo! Mi è piaciuta così tanto la reazione di Anthony e Sebastian che mi guardavano. Tuttavia, ero sicuro al 100% che l’avrebbero tagliata. Sono rimasto davvero sorpreso e felice che lo abbiano tenuta. Era in realtà un ballo più lungo. C’è di più, ma hanno tagliato questo piccolo momento. Non sapevo cosa stesse succedendo, ma poi ho ricevuto tutti questi messaggi dai miei amici. Quelli che mi conoscono bene sanno che sono un ballerino imbarazzante ma appassionato sul dancefloor. Vedermi in quel momento sarebbe come veder venire fuori il lato spagnolo di me, a dare il via ad un esibizione di flamenco, fino a cadere in ginocchio.”

Come detto, i fan hanno notato la cosa e insoddisfatti dalla poca durata della sequenza hanno cominciato a chiedere a gran voce il rilascio della scena integrale, copiando i fan della Distinta Concorrenza in modo gioviale con l’hashtag “#ReleaseTheZemoCut”.

Qui sotto potete vederne alcuni esempi:

I want an extended version of this. I mean, they must have more footage of Zemo dancing than just those 1.5 seconds! #ReleaseTheZemoCut https://t.co/0jZZyvu7Da — Florian (@germanjedi) April 3, 2021

According to Daniel Bruhl, only a small part of his Zemo dance actually made it onto #TheFalconAndTheWinterSoldier. You know what that means. It's time to #ReleaseTheZemoCut https://t.co/9IKDmvYTx0 pic.twitter.com/Ozc86bceiH — ComicBook.com (@ComicBook) April 6, 2021

You know what I like about MCU fans?: #ReleaseTheZemoCut is a thing. Fans looking for an extension of his funky jig from episode 3 of #FalconAndWinterSoldier Priceless ♥️ pic.twitter.com/C4wjwh7GFa — Rich "#YesOnHR1" Wojcicki (@Rp_Dub) April 6, 2021

Daniel Bruhl says there’s a longer version of his improvised dance scene in #FalconAndWinterSoldier (via @EW | #ReleaseTheZemoCut) pic.twitter.com/wJ9zhfiteM — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 6, 2021

I can’t believe there’s more footage of Zemo dancing just lying around at marvel’s studios… RELEASE THE FULL CUT COWARDS @MarvelStudios #ReleaseTheZemoCut pic.twitter.com/C14hI1Iu3Q — lib loves the bad batch 🤍 (@zemoscurl) April 6, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...