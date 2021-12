Rendezvous With Rama: Denis Villeneuve dirigerà l’adattamento del romanzo di Arthur C. Clarke

La Alcon Entertainment ha acquisito i diritti cinematografici del romanzo di fantascienza di Arthur C. Clarke, Rendezvous With Rama, ed ha scelto Denis Villeneuve per dirigerlo.

Il romanzo era stato precedentemente sotto il controllo di Morgan Freeman, e ora Freeman stesso e la Revelations Entertainment della sua partner Lori McCreery lo produrranno insieme ad Alcon.

Pubblicato per la prima volta nel 1973, il romanzo è considerato uno dei capisaldi delle opere di Clarke. Ambientato nel 2130, la storia coinvolge un’astronave aliena cilindrica di 31×12 miglia che entra nel Sistema Solare. La storia è raccontata dal punto di vista di un gruppo di esploratori umani che intercettano la nave nel tentativo di svelarne i misteri.

Alcon finanzierà il progetto e Kosove e Johnson produrranno. Anche McCreery e Freeman produrranno. Alcon Entertainment ha finanziato e prodotto Prisoners di Villeneuve con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, e l’epico Blade Runner 2049, acclamato dalla critica, con Ryan Gosling e Harrison Ford, che ha ottenuto recensioni entusiastiche e ha vinto tre Oscar.

Villeneuve ha recentemente diretto il film di successo al botteghino e acclamato dalla critica, Dune, per Legendary Films tramite la Warner. Villeneuve è stato nominato per un Academy Award per il suo film, Arrival, con Amy Adams.

Fonte

