Renfield: Nicholas Hoult reciterà nel prossimo monster movie della Universal

Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, X-Men) reciterà nel prossimo monster movie della Universal Pictures, Renfield, che sarà incentrato sul famigerato scagnozzo di Dracula. Hoult interpreterà RM Renfield nel film.

Nel romanzo originale di Dracula, RM Renfield era un detenuto in un manicomio che si pensava soffrisse di allucinazioni, ma in realtà era un servitore di Dracula. Non ci sono ancora dettagli sulla storia, ma si ritiene che si svolga ai giorni nostri e non sia un film d’epoca.

Chris McKay (La guerra di Domani, The Lego Batman Movie 1 & 2) è il regista del film e lo script si basa su uno storia originale di Robert Kirkman. Ryan Ridley ha scritto la versione più recente della sceneggiatura.

La Universal sta sviluppando una manciata di film coi mostri di alto profilo, tra cui Wolfman con Ryan Gosling e un film di Van Helsing con alla produzione James Wan. Lo studio è stato entusiasta di questo progetto sin da quando ha ottenuto la prima bozza.

Sebbene il personaggio non sia il più appariscente tra le varie IP dei mostri, gli addetti ai lavori affermano che il mix di umorismo e azione della storia era qualcosa che lo studio stava cercando perché molte delle altre proprietà hanno più elemento horror per loro, come il successo al botteghino della Universal, L’uomo Invisibile.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...