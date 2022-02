Renfield: Shohreh Aghdashloo entra a far parte del cast del film di Chris McKay

Ogni volta che viene pubblicata una nuova notizia riguardante il nuovo film di Chris McKay, Renfield, per molti sale l’hype.

Prima è stato annunciato Nicolas Cage, che ha confessato che la sua ispirazione per interpretare il conte Dracula è radicata in Gabriel di Malignant, e ora abbiamo appreso che Shohreh Aghdashloo, nominata all’Oscar e vincitore di un Emmy si è unita al cast. Aghdashloo reciterà accanto al Dracula di Cage, al Renfield di Nicholas Hoult, Awkwafina, Adrian Martinez e Ben Schwartz.

Prodotto dall’inimitabile Robert Kirkman e scritto dallo sceneggiatore di Rick and Morty, Ryan Ridley, Renfield è una commedia horror violenta incentrata sul lacchè di Dracula, stufo di secoli di soprusi da parte del Conte, che intraprendere un viaggio per cercare qualcosa di più. Si propone di iniziare una nuova vita e si innamora di un vigile urbano esuberante e perennemente arrabbiato di nome Rebecca Quincy (Awkwafina).

Secondo Deadline, Aghdashloo interpreterà il personaggio di “Ella”, una donna dalla grande personalità che è anche uno dei signori del crimine più temuti della città.

Una storia di origine, il film in uscita dovrebbe svolgersi ai giorni nostri. Non è chiaro quanto trarrà dal materiale originale, il romanzo horror del 1897 di Bram Stoker “Dracula”. Nel thriller letterario, RM Renfield era un detenuto in un manicomio. Si pensava che soffrisse di una malattia che lo costringeva a mangiare creature vive nella speranza di ottenere l’immortalità, fino a quando in seguito non viene rivelato che è sotto l’influenza del conte Dracula.

