Resident Evil: il reboot con Kaya Scodelario ha ricevuto una data d’uscita!

Il nuovo reboot cinematografico di Resident Evil proveniente da Constantin Films e Screen Gems uscirà nelle sale il fine settimana del Labor Day, il 3 settembre 2021.

Il film racconterà una storia di origine che includerà “collegamenti fedeli ai classici giochi survival horror della Capcom” e si svolgerà in una notte fatale a Raccoon City nel 1998. Il film è diretto e scritto da Johnannes Roberts, che in precedenza ha condiviso:

“Con questo film, volevo davvero tornare ai primi due giochi originali e ricreare la terrificante esperienza viscerale che ho avuto quando li ho giocati per la prima volta, raccontando allo stesso tempo una storia umana radicata su una piccola città americana morente im modo che paia riconoscibile pertinente per il pubblico di oggi.”

Il film presenta un cast impressionante di attori che include Kaya Scodelario (Crawl) come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) come Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) come Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) nel ruolo di Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) nel ruolo di Leon S. Kennedy, Neal McDonough (Yellowstone) nel ruolo di William Birkin e Donal Logue (Gotham) per il ruolo di Chief Irons.

Si dice anche che il film darà il via a “un nuovo universo ispirato alle trame e ai personaggi dei classici dei giochi di Resident Evil”, ma staremo a vedere.

