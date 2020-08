Resident Evil: la serie Netflix racconterà una “storia nuova di zecca su due linee temporali”

Netflix sta aggiungendo un’altra proprietà alla sua collezione. Il gigante dello streaming ha confermato che una serie Netflix live-action su Resident Evil è in lavorazione, basata sul famosissimo franchise di videogiochi della Capcom. Netflix ha rivelato i primi dettagli della storia, che sembra avere un tocco alla Stranger Things.

Netflix ha confermato i primi rapporti secondo cui una serie di Resident Evil in live-action con la sceneggiatura ispirata alla serie di videogiochi survival horror più venduta al mondo, sta arrivando sul servizio di streaming.

Ma la serie Netflix sarà leggermente diversa dalla saga di videogiochi creata da Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara, e persino dai film di Paul WS Anderson con Milla Jovovich. Invece, questa serie Netflix racconterà una “storia nuova di zecca su due linee temporali”.

I primi dettagli della storia per la serie Resident Evil, condivisi da Netflix, raccontano che:

“[…] nella prima linea temporale, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker vengono trasferite a New Raccoon City. Una città industriale, costretta a loro proprio mentre l’adolescenza è in pieno svolgimento. Ma più tempo trascorrono lì, più si rendono conto che la città è più di quanto sembri e che il loro padre potrebbe nascondere oscuri segreti. Segreti che potrebbero distruggere il mondo. Passiamo alla seconda linea temporale, ben oltre un decennio nel futuro: sono rimasti meno di quindici milioni di persone sulla Terra. E più di sei miliardi di mostri: persone e animali infettati dal virus. T.Jade, che ora ha trent’anni, lotta per sopravvivere in questo Nuovo Mondo, mentre i segreti del suo passato – su sua sorella, suo padre e se stessa – continuano a perseguitarla”.

Secondo alcune speculazioni e analisi, la serie potrebbe sembrare qualcosa a metà fra Stranger Things e The Walking Dead, che sicuramente sarebbe una formula che funzionerebbe per Netflix, il cui spettacolo di genere di punta, Stranger Things, continua ad essere un grande centro della cultura pop. Per quanto riguarda la timeline futura post-apocalittica, beh, sappiamo tutti quanto è stato apprezzato The Walking Dead.

Ma il franchise di Resident Evil non è altro che qualcosa di adattabile. Il primo videogioco Resident Evil ha debuttato per la prima volta nel 1996 ed è stato acclamato come un gioco survival horror ampiamente influente. Ha generato più sequel, adattamenti cinematografici e persino attrazioni nelle fiere del fumetto, e fino ad oggi è uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi.

Il franchise di sei film di Resident Evil, prodotto da Constantin Film, ha guadagnato complessivamente più di $ 1,2 miliardi in tutto il mondo.

La serie Netflix sarà prodotta e scritta da Andrew Dabb (Supernatural), che fungerà anche da showrunner lungo gli otto episodi. Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigerà e produrrà i primi due episodi. I produttori esecutivi sono anche Robert Kulzer e Oliver Berben di Constantin Film e Mary Leah Sutton, mentre il CEO di Constantin Film, Martin Moszkowicz, sarà produttore.

