Resident Evil: un leak rivelerebbe i primi dettagli della serie Netflix

L’anno scorso, è stato rivelato che una serie di Resident Evil era in lavorazione presso Netflix.

Tuttavia, dall’annuncio, abbiamo sentito molto poco dello spettacolo, fino a pochi giorni fa. Recentemente, Netflix ha aggiornato la sua pagina Media Center con una sinossi ufficiale del progetto. Sfortunatamente, Netflix ha subito capito il proprio errore e ha ritirato la notizia, ma, per fortuna, non prima che Internet riuscisse a carpire l’informazione.

Secondo la versione archiviata della sinossi, lo spettacolo sarà ambientato a Clearfield, MD, che è stato a lungo all’ombra della Umbrella Corporation, il dismesso Greenwood Asylum e Washington DC, la capitale degli Stati Uniti d’America.

Sfortunatamente, qui è dove i dettagli finiscono. Detto questo, se Netflix sta aggiornando il Media Center con la serie, dovremmo presto saperne di più al riguardo. In effetti, le riprese dovrebbero iniziare nel prossimo futuro, il che dovrebbe portare a una pletora di informazioni aggiuntive.

Naturalmente, per ora, il leak di cui sopra dovrebbe essere preso cum grano salis fino a quando non lo vedremo ufficializzato direttamente da Netflix.

It has finally been confirmed that a Netflix adaptation of Resident Evil is in the works. Attached is a description taken from Netflix's Media Center. See also a WaybackMachine archive of the search result we took a few minutes ago:https://t.co/sAtmqupwuV pic.twitter.com/wmPgoLtafI

— Resident Evil Wiki (@RE_Wiki) February 7, 2020