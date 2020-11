Resident Evil: una foto dal set conferma un collegamento col secondo gioco della saga Capcom?

Una foto recente dal set del riavvio di Resident Evil ha confermato la connessione del film all’iconico videogioco, Resident Evil 2.

Diretto da Johannes Roberts su una sceneggiatura di Greg Russo, la pellicola è di genere horror e funge da remake della serie di film Resident Evil di Paul WS Anderson, che ha liberamente adattato la popolarissima serie di videogiochi della Capcom con lo stesso nome. Il franchise cinematografico ha compreso sei film, tutti con Milla Jovovich nel ruolo principale. Inizialmente, i film hanno seguito da vicino il materiale originale, ma, col passare del tempo, si è spostato in una direzione diversa, con grande disprezzo dei critici e degli appassionati di videogiochi.

Il riavvio, tuttavia, è iniziato impostando le cose in modo diverso. Il nuovo film, ambientato a Racoon City nel 1998, approfondirà le origini della storia.

Il film di riavvio di Resident Evil è stato annunciato per la prima volta nel 2018. Inizialmente, James Wan doveva essere un produttore esecutivo, ma alla fine è uscito dal progetto in favore del riavvio di Mortal Kombat, e in seguito Roberts è stato assunto per scrivere e dirigere il film. Durante un’intervista, Roberts ha rivelato che il film sarà più basato sui videogiochi e offrirà spaventi senza precedenti, a differenza dei film precedenti che erano più incentrati sull’azione. Recentemente, è emersa una foto dai set del nuovo film di Resident Evil, che conferma ulteriormente l’affermazione di Roberts sulla connessione del film a un gioco della serie originale di Capcom.

Giovedì, Biohazard Declassified, appassionato di Resident Evil, ha twittato un’immagine dal set del riavvio del film. L’immagine mostra un ristorante chiamato Emmy’s a Sudbury, Ontario, dove viene girato il film.

Emmy’s, the diner that Claire is inside during her opening cutscene in #ResidentEvil2 (1998) has been spotted in Sudbury, Ontario where the #ResidentEvil reboot film is being shot. #REBHFun

